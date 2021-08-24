В Москве подняли в небо второй за сутки флаг Украины: захватывающее видео
24 августа 2021 , 08:58Читати новину українською
Источник:Андрей Цаплиенко в телеграмме
В День Государственного Флага Украины жители российской столицы имели честь наблюдать пролет сине-желтого флага. Второй раз полотно подняли в небо среди небоскребов делового центра Москва-Сити.
Соответствующее видео обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.
Читайте также Под носом у оккупанта: в Москве запустили в небо флаг Украины – феерическое видео
И под вечер еще один сине-желтый флаг среди небоскребов во вражеской столице. Москва-Сити. Сегодня (23 августа – 24 канал),
– написал военный корреспондент.
День Государственного Флага Украины
- Первое признание сине-желтого как флага украинского народа произошло 22 марта 1918 года.
- Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как знамя УНР.
- Совет 18 сентября 1991 года юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага страны.