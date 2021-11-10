"Москве послали сигнал": Украина и США подписали Хартию о безопасности и евроинтеграции

Дмитрий Кулеба 10 ноября сообщил, что Украина и США подписали Хартию о безопасности и евроинтеграции. В сочетании с восстановлением Комиссии стратегического партнерства это выводит отношения Украины и Штатов на новый уровень.

Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба отметил, что договоренности Владимира Зеленского и Джо Байдена сыграли важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства Украины и США. Штаты поддерживают Украину в вопросе противодействия российской агрессии.

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Кулеба подчеркнул: украинская сторона благодарна американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасность и оборонное взаимодействие с Украиной.

Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве,

– заявил министр.

Глава МИД также отметил, что российская агрессия закончится, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению. Подписание хартии – важный шаг на пути к этому.

Кулеба подчеркнул: хартию подписали очень вовремя. Это произошло на фоне агрессивных действий России рядом с украинской границей в Беларуси.

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