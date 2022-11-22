В России – снова горит: из-за пожара эвакуировали жителей "Москва-Сити"

В Москве вечером 21 ноября – снова пожар. Загорелась одна из многоэтажек в районе "Москва-Сити". Были даже сообщения об эвакуации людей.

Российские СМИ распространили кадры пожара, передает 24 канал. Возгорание возникло на 36 этаже 40-этажного дома рядом с "Москва-Сити".

Раньше Громкий взрыв, обвал потолка и запах серы: в Москве в районе трех вокзалов масштабный пожар

Сообщали об эвакуации

Журналисты утверждали, что жителей одной из башен эвакуируют. Однако затем сообщили, что пожар уже был ликвидирован. О пострадавших так и не говорят.

По информации очевидцев, в квартире загорелась мебель. Пламя охватило 10 квадратных метров.

Пожар в районе "Москва-Сити": видео

Частые пожары в России

В русских городах все чаще стали возникать масштабные пожары. Похоже, кафирам возвращается карма. К примеру, 20 ноября в Москве возникло возгорание на Комсомольской площади. Оно охватило 2000 квадратных метров.

19 ноября в Мурино, возле Санкт-Петербурга раздался громкий взрыв . Оказалось, что горит газозаправочная станция. Впоследствии уточнили, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между районами Бернгардовка и Ковалево.

Перед этим был еще более показателен инцидент. Так, 14 ноября вспыхнул пожар на электромеханическом заводе в Подольске под Москвой. Этот завод выпускал детали для военно-промышленного комплекса.

Смотрите больше – в Москве горит в районе трех вокзалов: видео