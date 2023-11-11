В столице страны-агрессорки под Большим театром произошли столкновения между людьми, желающими попасть на "Щелкунчика". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Подробности курьезного инцидента

Россияне уже больше недели выстраиваются на Театральной площади ради того, чтобы получить возможность приобрести билет на новогоднее представление. Люди стоят на улице много часов, а иногда и круглосуточно. Потому некоторые из них организовались целыми семьями, чтобы заменять друг друга в очереди. Большинство из них хочет посмотреть балет именно 31 декабря, хотя спектакль будет также проходить 30 и 29 декабря.

Огромная очередь за билетами на "Щелкунчика": видео из соцсетей



В очереди начались конфликты и давка. В конце недели ситуация стала особенно напряженной. Поэтому под Большой театр приехал ОМОН.

Как пишут местные СМИ, у одной девушки из-за давки произошла паническая атака. А люди, стоявшие у касс, буквально задыхались. Также известно по меньшей мере о двух пострадавших в результате толчеи. Некоторые россияне не только потолкались, но и подрались. А еще были и те, кто пытался пролезть вне очереди, что тоже приводило к спорам. Силовики выводили отдельных людей из толпы и задерживали их.

Почему возникли эти очереди

Большой театр позволяет каждому зрителю приобрести всего один билет для себя. Также можно покупать билеты для несовершеннолетних родственников. Продажа стартовала 4 ноября.

Сразу появились большие очереди, ажиотаж и перекупщики. Как пишут местные медиа, эти "дельцы" продают браслеты с номером в очереди по 15 000 рублей. Некоторые из них просили за место в очереди 40 000 рублей. А за 50 000 рублей они помогут приобрести билет удаленно по паспорту. Сообщения с услугами перекупщиков уже начали банить на торговых онлайн-платформах.

Большой театр отказался изменять правила продаж, из-за которых возникла такая очередь. В один день первые 400 человек получают браслеты, позволяющие им только на следующий день приобрести билеты еще в одной очереди. Организаторы попытались распределить людей, но тщетно. Заборы им тоже не очень помогли. Когда браслеты кончаются, толпа все равно не расходится.

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