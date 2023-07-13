Видео инцидента 13 июля опубликовали в российском телеграмм-канале Сеятель ветра Там заявили, какая предварительная причина конфликта, пишет 24 Канал.
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Что известно о массовой драке российских захватчиков
В военной части поселка Калининец в Подмосковье, где находится лагерь подготовки участников "СВО" (войны, которую Россия начала против Украины – 24 Канал), произошла массовая драка,
– говорится в сообщении.
Известно, что в результате драки россиян:
- убили одного военного-контрактника;
- еще несколько российских захватчиков – ранены.
По предварительным данным, причиной драки стал пьяный бытовой конфликт,
– отметили в телеграм-канале.
Массовая драка у оккупантов в Подмосковье: смотрите видео
В России ликвидировали капитана Ржицкого
- Утром 10 июля в Краснодаре во время пробежки застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.
- Это случилось, когда россиянин бежал возле спорткомплекса "Олимп". Неизвестный подстерег его и четырежды выстрелил в спину и грудь. Оккупант скончался на месте.
- Вооруженные Силы Украины предположили, что ликвидировать Станислава Ржицкого могли свои же, ведь россиянин был командиром подводной лодки "Краснодар". По данным разведки, именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам и может быть причастен к удару по Виннице 14 июля 2022 года, когда погибли 27 человек.
- В ВСУ отметили, что Ржицкий после атак по мирным людям в украинских городах пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для гражданских: "Очевидно, был ликвидирован своими же отказом в дальнейшем выполнять боевые приказы командования по ракетным обстрелам по мирным украинским городам".
- Украинская разведка сообщила, что они не имеют отношения к ликвидации Ржицкого. Однако сообщили, что ориентировочно в 6 часов утра 13 июля в капитана стреляли из пистолета Макарова. Подробнее о данных разведки можно прочитать здесь.