Видео инцидента 13 июля опубликовали в российском телеграмм-канале Сеятель ветра Там заявили, какая предварительная причина конфликта, пишет 24 Канал.

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Что известно о массовой драке российских захватчиков

В военной части поселка Калининец в Подмосковье, где находится лагерь подготовки участников "СВО" (войны, которую Россия начала против Украины – 24 Канал), произошла массовая драка,

– говорится в сообщении.

Известно, что в результате драки россиян:

убили одного военного-контрактника;

еще несколько российских захватчиков – ранены.

По предварительным данным, причиной драки стал пьяный бытовой конфликт,

– отметили в телеграм-канале.

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