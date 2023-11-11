У столиці країни-агресорки під Большим театром сталися сутички між людьми, що хочуть потрапити на "Лускунчика". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Подробиці курйозного інциденту

Росіяни вже понад тиждень вишиковуються на Театральній площі заради того, щоб лише отримати змогу придбати білет на новорічну виставу. Люди стоять на вулиці багато годин, а подекуди й цілодобово. Тому деякі з них організувалися цілими сім'ями, щоб замінювати один одного в черзі. Більшість з них хоче подивитися балет саме 31 грудня, хоча вистава йтиме також 30 та 29 грудня.

Величезна черга за квитками на "Лускунчика": відео з соцмереж



У черзі почалися конфлікти та тиснява. Наприкінці тижня ситуація стала особливо напруженою. Тому під Великий театр приїхав ОМОН.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в однієї дівчини через тисняву сталася панічна атака. А люди, що стояли біля кас, буквально задихалися. Також відомо щонайменше про двох постраждалих внаслідок штовханини. Деякі росіяни не тільки поштовхалися, а ще й побилися. А ще були й ті, хто намагався пролізти поза чергою, що теж призводило до суперечок. Силовики виводили окремих людей з натовпу та затримували їх.

Чому виникли ці черги

Великий театр дозволяє кожному глядачу придбати лише один квиток для себе. Також їм можна купувати квитки для неповнолітніх родичів. Продаж стартував 4 листопада.

Одразу з'явилися великі черги, ажіотаж та перекупники. Як пишуть місцеві медіа, ці "ділки" продають браслети з номером у черзі по 15 000 рублів. Деякі з них просили за місце в черзі 40 000 рублів. А за 50 000 рублів вони допоможуть придбати квиток віддалено за паспортом. Повідомлення з послугами перекупників вже почали банити для торговельних онлайн-платформах.

Великий театр відмовився змінювати правила продажу, через які виникла така черга. В один день перші 400 людей отримують браслети, які дають їм лише змогу наступного дня придбати квитки ще в одній черзі. Організатори спробували розподілити людей, але марно. Огорожі їм теж не дуже допомогли. Коли браслети закінчуються, натовп все одно не розходиться.

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