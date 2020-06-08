В Москве снимают коронавирусные ограничения: число случаев COVID-19 здесь остается высоким
С 9 июня в российской столице Москве начинают ослаблять ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, отменяют режим самоизоляции. Также начнут работать некоторые заведения в сфере услуг. Можно будет и совершать прогулки – раньше это нужно было делать по графику.
О том, что в Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Его обращение транслировали российские телеканалы. Также соответствующее видео доступно в ютьюбе.
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В Москве отменяют ограничительные меры: что можно будет делать
С 9 июня
- Отменяют самоизоляцию, пропуски и прогулки по графику.
- Начинают снова работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству.
- Отменяются ограничения для краткосрочной аренды автомобиля.
- Можно будет посещать кладбища.
- Жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничения выходить на улицу.
- Снова заработают социальные карты.
С 16 июня
- Заработают летние веранды, стоматологические кабинеты, библиотеки.
- Снова можно будет пользоваться услугами проката.
- Возобновят работу консалтинговые и другие агентства.
- Заработают музеи и зоопарки.
С 23 июня
- Откроют остальные кафе.
- Возобновят работу фитнес-клубы и бесейны.
Важно! По состоянию на утро 8 июня в Москве коронавирус обнаружили у 197 018 человек, в том числе 2 001 новый случай. Более половины пациентов – 104 347 человек – выздоровели. Еще 2 970 человек умерли. Всего в России COVID-19 диагностировали у 476 658 человек, из них 5 971 человек умер, еще 230 688 человек выздоровели.
Коротко про карантин в России
- Официально российские власти карантин не вводили. Здесь это называлось "режим ограничений".
Кроме того, 30 марта президент РФ Путин ввел режим оплачиваемых выходных. Причина такого шага – ситуация с коронавирусом в стране тогда резко ухудшилась.
- Впоследствии он эти коронавирусные каникулы продлил до конца апреля.
- Поскольку эпидситуация в РФ продолжала оставаться сложной, впоследствии Путин вновь продолжил такой режим, но уже до конца майских праздников.
- 11 мая период нерабочих дней в России наконец завершился.
- Заметим, что из-за COVID-19 Путин перенес проведение всероссийского референдума по поправкам в конституцию. Предварительно он должен был быть 22 апреля.
- Также в Москве отложили до лета масштабный парад ко Дню Победы.
- За время эпидемии в РФ коронавирусом заболели многие политики, в частности премьер Михаил Мишустин и представитель российского президента Дмитрий Песков.