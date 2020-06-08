С 9 июня в российской столице Москве начинают ослаблять ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, отменяют режим самоизоляции. Также начнут работать некоторые заведения в сфере услуг. Можно будет и совершать прогулки – раньше это нужно было делать по графику.

О том, что в Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Его обращение транслировали российские телеканалы. Также соответствующее видео доступно в ютьюбе.

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В Москве отменяют ограничительные меры: что можно будет делать

С 9 июня

Отменяют самоизоляцию, пропуски и прогулки по графику.

Начинают снова работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения для краткосрочной аренды автомобиля.

Можно будет посещать кладбища.

Жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничения выходить на улицу.

Снова заработают социальные карты.

С 16 июня

Заработают летние веранды, стоматологические кабинеты, библиотеки.

Снова можно будет пользоваться услугами проката.

Возобновят работу консалтинговые и другие агентства.

Заработают музеи и зоопарки.

С 23 июня

Откроют остальные кафе.

Возобновят работу фитнес-клубы и бесейны.

Важно! По состоянию на утро 8 июня в Москве коронавирус обнаружили у 197 018 человек, в том числе 2 001 новый случай. Более половины пациентов – 104 347 человек – выздоровели. Еще 2 970 человек умерли. Всего в России COVID-19 диагностировали у 476 658 человек, из них 5 971 человек умер, еще 230 688 человек выздоровели.

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