З 9 червня у російській столиці Москві починають послаблювати обмеження, запроваджені в межах боротьби з коронавірусом. Зокрема, скасовують режим самоізоляції. Також почнуть працювати деякі заклади у сфері послуг. Можна буде й здійснювати прогулянки – раніше це слід було робити за графіком.

Те, що в Москві з 9 червня скасовують режим самоізоляції, пропуски та графік прогулянок повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Його звернення транслювали російські телеканали. Також відповідне відео є доступним в ютьюбі.

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У Москві скасовують обмежувальні заходи: що можна буде робити

З 9 червня

Скасовують самоізоляцію, пропуски та прогулянки за графіком.

Починають знову працювати перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні кліники, агенції з працевлаштуванння.

Скасовуються обмеження для каршерінгу,

Можна буде відвідувати кладовища.

Жителі, старші за 65 років, і такі, що страждають хронічними захворюваннями, можуть без обмеження виходити на вулицю.

Знову запрацюють соціальні карти.

З 16 червня

Запрацюють літні веранди, стоматологічні кабінети, бібліотеки.

Знову можна буде користуватися послугами прокату.

Відновлять роботу консалтингові та інші агенції.

Запрацюють музеї та зоопарки.

З 23 червня

Відкриють решту кафе.

Відновлять роботу фітнес-клуби та бесейни.

Важливо! Станом на ранок 8 червня в Москві коронавірус виявили у 197 018 осіб, зокрема 2 001 новий випадок. Понад половина пацієнтів – 104 347 осіб - одужали. Ще 2 970 людей померли. Загалом у Росії COVID-19 діагностували у 476 658 осіб, з них 5 971 особа померла, ще 230 688 осіб одужали.

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