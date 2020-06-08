У Москві знімають коронавірусні обмеження: число випадків COVID-19 тут залишається високим
З 9 червня у російській столиці Москві починають послаблювати обмеження, запроваджені в межах боротьби з коронавірусом. Зокрема, скасовують режим самоізоляції. Також почнуть працювати деякі заклади у сфері послуг. Можна буде й здійснювати прогулянки – раніше це слід було робити за графіком.
Те, що в Москві з 9 червня скасовують режим самоізоляції, пропуски та графік прогулянок повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Його звернення транслювали російські телеканали. Також відповідне відео є доступним в ютьюбі.
До теми Росія частково відкриє кордони: хто зможе в'їхати і виїхати
У Москві скасовують обмежувальні заходи: що можна буде робити
З 9 червня
- Скасовують самоізоляцію, пропуски та прогулянки за графіком.
- Починають знову працювати перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні кліники, агенції з працевлаштуванння.
- Скасовуються обмеження для каршерінгу,
- Можна буде відвідувати кладовища.
- Жителі, старші за 65 років, і такі, що страждають хронічними захворюваннями, можуть без обмеження виходити на вулицю.
- Знову запрацюють соціальні карти.
З 16 червня
- Запрацюють літні веранди, стоматологічні кабінети, бібліотеки.
- Знову можна буде користуватися послугами прокату.
- Відновлять роботу консалтингові та інші агенції.
- Запрацюють музеї та зоопарки.
З 23 червня
- Відкриють решту кафе.
- Відновлять роботу фітнес-клуби та бесейни.
Важливо! Станом на ранок 8 червня в Москві коронавірус виявили у 197 018 осіб, зокрема 2 001 новий випадок. Понад половина пацієнтів – 104 347 осіб - одужали. Ще 2 970 людей померли. Загалом у Росії COVID-19 діагностували у 476 658 осіб, з них 5 971 особа померла, ще 230 688 осіб одужали.
Коротко про карантин у Росії
- Офіційно російська влада карантин не запроваджувала. Тут це мало назву "режим обмежень".
- Крім того, 30 березня президент РФ Путін запровадив режим оплачуваних вихідних. Причина такого кроку – ситуація з коронавірусом у країні тоді різко погіршилася.
- Згодом він ці коронавірусні канікули продовжив до кінця квітня.
- Оскільки епідситуація у РФ продовжувала залишатися складною, згодом Путін знову продовжив такий режим, але вже до кінця травневих свят.
- 11 травня період неробочих днів у Росії нарешті завершився.
- Зауважимо, що через COVID-19 Путін переніс проведення всеросійського референдуму щодо правок до конституції. Попередньо, він мав відбутися 22 квітня.
- Також у Москві відтермінували до літа масштабний парад до Дня перемоги.
- За час епідемії в РФ на коронавірус захворіли багато політиків, зокрема премєр Михайло Мішустін і речник російського президента Дмитро Пєсков.