Сгорела от "патриотизма": в Москве сожгли машину с буквой "Z"

В Москве сгорел автомобиль с буквой "Z", которую сделали символом российского вторжения в Украину. Вполне вероятно, что автомобиль подожгли.

Теперь, по данным рос СМИ, она стоит посреди улицы. Однако, скорее всего, больше не поедет, информирует 24 Канал.

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Что известно о несчастном российском автомобиле

В Москве сожгли автомобиль с буквой "Z". Как говорится, сгорел от патриотизма!

– заметил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Российские пропагандисты рассказали, что автомобиль сгорел на Алтуфьевском шоссе. Предварительно известно, что это внедорожник Toyota Land Cruiser.

Именно на нем владельцы-"патриоты" написали буквы "Z". Также пропагандисты показали кадры, на которых заметно, что осталось от автомобиля.

В Москве сгорел очередной автомобиль с буквой "Z": смотрите видео

Инциденты у россиян из-за буквы "Z": коротко