В Москве за полгода осудили более 6 тысяч человек по статье о митингах

В российской столице за первые 6 месяцев 2021 года по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов осудили более шести тысяч человек. Всего московские суды рассмотрели 6 тысяч 727 таких дел.

Суды наложили штрафы на сумму 900 тысяч долларов

Только 45 дел приостановили. Еще 625 протоколов вернули в полицию для устранения недостатков

Рекомендуем Отказалась выдать учеников, которые ходили на митинги: в России уволили директора школы

90% из всех рассмотренных дел закончились обвинительными постановлениями. Общая сумма штрафов, наложенных на обвиняемых по статье о митингах, составила за полгода почти 66 миллионов рублей (около 900 тысяч долларов).

Российский правозащитный проект ОВД-Инфо отметил резкий рост судебных решений, связанных с арестами. Если в 2019 году в Москве арестовали всего 4% из всех осужденных за участие в акциях протестов, то за первые шесть месяцев текущего года доля арестов составила 21%.

Протесты в России из-за Навального: что надо знать