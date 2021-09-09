В Москве за полгода осудили более 6 тысяч человек по статье о митингах
Источник:управление судебного департамента Москвы
В российской столице за первые 6 месяцев 2021 года по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов осудили более шести тысяч человек. Всего московские суды рассмотрели 6 тысяч 727 таких дел.
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90% из всех рассмотренных дел закончились обвинительными постановлениями. Общая сумма штрафов, наложенных на обвиняемых по статье о митингах, составила за полгода почти 66 миллионов рублей (около 900 тысяч долларов).
Российский правозащитный проект ОВД-Инфо отметил резкий рост судебных решений, связанных с арестами. Если в 2019 году в Москве арестовали всего 4% из всех осужденных за участие в акциях протестов, то за первые шесть месяцев текущего года доля арестов составила 21%.
Протесты в России из-за Навального: что надо знать
- Протесты вспыхнули после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. Власти решили незаконно осудить политика – его задержали сразу в аэропорту.
- Судебный процесс сопровождался демонстрациями в столице и еще нескольких российских городах. Активистов жестоко разгоняли силовики.
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- В мае команда оппозиционера заявила, что больше не будет устраивать митинги, из-за сильных репрессий властей.