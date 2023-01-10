Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.
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В Москве произошел мощный пожар
На севере Москвы загорелись склады. Пламя охватило уже более полутора тысяч квадратных метров. Пожар начался в здании автомойки. Рядом с ним расположена пристройка общежития, откуда выбежали люди.
Спасатели рассказали, что пожару присвоено 3 ранга сложности, есть угроза детонации баллонов.
Из горящего здания эвакуировались 230 человек. Предварительно, внутри людей нет. Сообщается, что в здании также обрушилась крыша. Два вертолета направили для тушения пожара.
В Москве горят склады: смотрите видео
Что стало причиной пожара – неизвестно. Официальной информации о пострадавших также пока нет.
Позже сообщили, что пожар на складе автосервиса локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
Масштабные пожары в России: последние новости
- 9 января в Когалыме огонь охватил общежитие предприятия "Нефтегазавтоматика". По предварительной информации, из здания самостоятельно эвакуировали 13 человек. СМИ говорят, что пострадавших нет.
- В Братске Иркутской области местные подожгли военкомат.
- А в Оренбургской области горел палаточный лагерь для мобилизованных. Россияне выпрыгивали в одних носках, так как вещи сгорели.
- 5 января в Чувашии загорелось общежитие. Известно, что среди пострадавших много детей.