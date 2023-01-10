Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Чи є жертви та постраждалі – поки невідомо.
До теми День пожеж у Москві: спершу загорілась військова частина, а потім – будівля ОМОНу
У Москві сталася потужна пожежа
На півночі Москви загорілися склади. Полум’я охопило вже понад півтори тисячі квадратних метрів. Пожежа почалася в будівлі автомийки. Поряд з нею розташована прибудова гуртожитку, звідки вибігли люди.
Рятувальники розповіли, що пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза детонації балонів.
З палаючої будівлі евакуювались 230 осіб. Попередньо, усередині людей немає. Повідомляється, що біля будівлі також обвалився дах. Два вертольоти направили для гасіння пожежі.
У Москві палають склади: дивіться відео
Що стало причиною пожежі – невідомо. Офіційної інформації про постраждалих також поки що немає.
Згодом повідомили, що пожежу на складі автосервісу локалізовано на площі 2 тисячі квадратних метрів.
Масштабні пожежі у Росії: останні новини
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