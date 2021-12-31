В Москве заявили об общей для Союзного государства "угрозе НАТО" и одних санкциях на двоих

Россия и Беларусь продолжают политику сближения и создания Союзного государства. В частности, страны подписали программу внешней политики на следующие 2 года.

Россия и Беларусь планируют совместно "реагировать на санкции" западных стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью.

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Программа внешней политики

Согласно программе внешней политики Союзного государства Россия и Беларусь должны совместно "бороться с расширением НАТО" в восточной Европе. Такой же должна быть позиция "союза" относительно санкций и "дезинформации".

Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО,

– заявил Лавров.

Кроме того, Россия и Беларусь планируют углубить военное сотрудничество. Именно поэтому на 2022 год запланирован ряд учений.

Программа внешней политики Союзного государства предусмотрена на 2022-2023 годы.

Другие заявления Кремля в отношении НАТО

На фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину, разговоры о членстве нашего государства в НАТО участились. Однако в Кремле потенциальное вступление Украины в Альянс назвали "красными линиями".

Во время видеовстречи с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин требовал гарантий того, что Украина членом Альянса не станет.

Через несколько дней в российском МИД опубликовали "гарантии безопасности". Среди них – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет Украине на членство.

Эти "гарантии безопасности" обсудят представители США и России в Женеве 10 января 2022 года.

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