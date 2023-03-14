Москвичам тревожно: в столице России и области россияне массово жалуются на неизвестные БПЛА

Начав войну в Украине оккупанты были уверены, что в самой России им ничего не угрожает, более того, в их столице. Однако все чаще жители Москвы и Подмосковья сомневаются в этом, а потому даже на дроны реагируют чуть ли не паникой.

В частности, за последние дни они стали массово сообщать о неизвестных беспилотниках, кружившихся будто бы над домами.Более того, по свидетельству очевидцев, неизвестный БПЛА видели даже вблизи нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в российских телеграм-каналах, пишет 24 Канал.

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Первые беспилотники заметили 10 марта

Началось все 10 марта из поселка Рогово под столицей страны-террористки. Там впервые заметили неизвестный беспилотник и сразу вызвали полицейских. Однако стражам порядка не удалось найти ни БПЛА, ни его владельца. Пару дней подобных инцидентов не было, однако уже через несколько дней неизвестный беспилотник снова появился в небе над этим населенным пунктом.

Однако не только в Рогово 10 марта очевидцы пожаловались на дроны. Так, над несколькими поселками и селами недалеко от зоопарка "Планета обезьян" на Калужском шоссе были замечены еще 4 БПЛА.

Через 2 дня, 12 марта, в поселке Краснопахорское заметили и другой беспилотник, якобы летевший на низкой высоте. По свидетельству россиян, он держал курс к АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе. Цель такого полета неизвестна, ведь после подлета к пункту назначения он развернулся и направился назад, куда-то в сторону Михайлово-Ярцевского и Армейского.

На следующий день появились еще 2 дрона, один из которых летал над Вороновским, а другой летел в сторону Капотни через Борисовские пруды. Там же расположен НПЗ "Газпромнефти".

Беспилотник летал даже над столичным аэропортом

Поздно ночью 14 марта снова заметили неизвестный БПЛА. Около трех часов ночи он летал возле станции метро "Каховская" в Зюзино. И только 14 марта Росгвардии удалось обнаружить операторов дронов.

Хотя операторы 14 марта объяснили цель полетов дронов, их все равно задержали. По словам операторов, они вроде бы снимали ночные улицы для себя.

Впоследствии москвичи пожаловались на еще один беспилотник. В этот раз он кружил над столичным аэропортом Внуково. Он прилетел со стороны поселка Московское и летал вблизи взлетно-посадочной полосы.

Такие действия БПЛА могли повлечь задержку десятка рейсов, а потому сотрудники аэропорта сообщили в полицию. Нашли ли операторов и этого дрона – пока неизвестно.