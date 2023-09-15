Теперь оккупанты будут решать Москву или Крым прикрывать системами ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Смотрите также "Москва не сразу разрушалась": как на российское население влияют атаки БпЛА

Москва или Крым

ПВО мало, а объектов так много – руководители Кремля в буквальном смысле оказались на развилке. Они должны выбрать, что им дороже: Москва или Крым и соответственно рассредоточить системы противовоздушной обороны для защиты.

"Я думаю, они будут тянуть из Крыма в Москву, то есть будут прикрывать столицу. Для того чтобы они прикрывали Москву, в Крыму останется меньшее количество ПВО", – предположил военный эксперт.

Роман Свитан о российском ПВО: смотреть видео

По словам Свитана, в настоящее время Москву могут "приветствовать" неизвестные беспилотники. Поскольку в самой области размещено больше военных баз, чем в Крыму. А где действительно россияне сосредоточят системы ПВО – в ближайшее время может показать информационная волна.

Насколько защищена Россия: последние новости