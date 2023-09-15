Наразі окупанти вирішуватимуть Москву чи Крим прикриватимуть системами ППО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.
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Москва чи Крим
ППО геть мало, а об'єктів так багато – очільники Кремля у буквальному сенсі опинилися на роздоріжжі. Вони мають обрати, що їм дорожче: Москва чи Крим, і відповідно розосередити системи протиповітряної оборони для захисту.
"Я думаю, вони тягнутимуть з Криму в Москву, тобто прикриватимуть столицю. Для того, щоб вони прикривали Москву, в Криму залишиться менша кількість ППО", – припустив військовий експерт.
Роман Світан про російське ППО: дивитись відео
За словами Світана, наразі Москву можуть "вітати" невідомі безпілотники. Оскільки у самій області розміщено більше військових баз, аніж у Криму. А де насправді росіяни зосередять системи ППО – найближчим часом може показати інформаційна хвиля.
Наскільки захищена Росія: останні новини
- Від початку травня до серпня Москву та Московську область "привітало" 32 безпілотники. Мовилося, щоб захистити російську столицю, Владімір Путін міг перекинути ППО з фронту. Утім, диктатор не здатен на рішення, а діятиме за сценарієм.
- Попри те, що російські окупанти щораз заявляють про "успішну роботу Пе-Ве-О", їхні системи не пристосовані до боротьби з невеликими безпілотниками. Окупанти можуть навчитися, але й БпЛА своєю чергою змінюватимуться.
- У британській розвідці повідомляють, що протягом останніх тижнів Росія "перекалібрувала" позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіуса дії навколо Москви. Кремль усіляко намагається показати, що "тримає ситуацію під контролем".