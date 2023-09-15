Наразі окупанти вирішуватимуть Москву чи Крим прикриватимуть системами ППО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.

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Москва чи Крим

ППО геть мало, а об'єктів так багато – очільники Кремля у буквальному сенсі опинилися на роздоріжжі. Вони мають обрати, що їм дорожче: Москва чи Крим, і відповідно розосередити системи протиповітряної оборони для захисту.

"Я думаю, вони тягнутимуть з Криму в Москву, тобто прикриватимуть столицю. Для того, щоб вони прикривали Москву, в Криму залишиться менша кількість ППО", – припустив військовий експерт.

Роман Світан про російське ППО: дивитись відео

За словами Світана, наразі Москву можуть "вітати" невідомі безпілотники. Оскільки у самій області розміщено більше військових баз, аніж у Криму. А де насправді росіяни зосередять системи ППО – найближчим часом може показати інформаційна хвиля.

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