Об этом 24 Каналу подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Это еще не такая плотность атак, которая бы заставила россиян открыть глаза.
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Москву "приветствуют" БПЛА
Так, в ночь на 26 августа россияне вроде бы сбили беспилотник в Истринском районе Подмосковья. "Потерь" и разрушений нет – успел заявить местный мэр. Но чрезвычайников почему-то вызвали на место. Таким образом москвичи привыкают к жизни на войне.
Она не такая кровавая, как в Киеве. Но Москва не сразу разрушалась. Потому и воздушные атаки не сразу стали такими, чтобы они открыли глаза миллионам москвичам. Все впереди,
– подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России".
Алексей Барановский об атаках неизвестных беспилотников в России: смотреть видео
Более того, россияне понемногу привыкают и к закрытому небу. Ибо этой ночью оккупанты в очередной раз объявляли план "Ковер". А приём и отправку всех рейсов в столичных аэропортах остановили.
"Война затягивается, Путин так просто не отступит. Значит, дальше будет больше и война придет в дом каждого россиянина: в виде бедности из-за войны, в виде гроба через мобилизацию или в виде беспилотника. Потому что на войне как на войне", – подчеркнул Алексей Барановский.
Атаки неизвестных беспилотников на Москву: последние новости
- В ночь на 23 августа Москву атаковали неизвестные дроны. Сначала местные сообщали о взрывах в Подмосковье, но впоследствии "хлопок" появился возле пресловутого бизнес-центра "Москва-Сити".
- Интересно, что в данном бизнес-центре есть апартаменты, принадлежащие так называемой "элите": вдове Владимира Жириновского, брату главы Сирии Башира Асада и криминальному авторитету Владимиру Голубеву по прозвищу "Бармалей". Это была своеобразная плата за лояльность режиму Владимира Путина.
- Между тем обычные россияне напуганы. После очередной беспокойной ночи они устроили истерику в сети. После российской пропаганды "все по плану" они не понимают как БПЛА удается долететь до Москвы.