Об этом 24 Каналу подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Это еще не такая плотность атак, которая бы заставила россиян открыть глаза.

Смотрите также В России очередная взрывная ночь: оккупанты заорали об "атаке БпЛА" в Подмосковье

Москву "приветствуют" БПЛА

Так, в ночь на 26 августа россияне вроде бы сбили беспилотник в Истринском районе Подмосковья. "Потерь" и разрушений нет – успел заявить местный мэр. Но чрезвычайников почему-то вызвали на место. Таким образом москвичи привыкают к жизни на войне.

Она не такая кровавая, как в Киеве. Но Москва не сразу разрушалась. Потому и воздушные атаки не сразу стали такими, чтобы они открыли глаза миллионам москвичам. Все впереди,

– подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России".

Алексей Барановский об атаках неизвестных беспилотников в России: смотреть видео

Более того, россияне понемногу привыкают и к закрытому небу. Ибо этой ночью оккупанты в очередной раз объявляли план "Ковер". А приём и отправку всех рейсов в столичных аэропортах остановили.

"Война затягивается, Путин так просто не отступит. Значит, дальше будет больше и война придет в дом каждого россиянина: в виде бедности из-за войны, в виде гроба через мобилизацию или в виде беспилотника. Потому что на войне как на войне", – подчеркнул Алексей Барановский.

Атаки неизвестных беспилотников на Москву: последние новости