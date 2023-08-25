Оперная артистка и экс-депутат госдумы России Мария Максакова рассказала 24 Каналу, что апартаменты в "Москва-Сити" были своеобразной платой за лояльность режиму Владимира Путина.

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"Всем им приходится считаться не только с огнями великого "Москва-Сити", но и с не менее яркими огнями [беспилотников]. Никого там абсолютно не жалко", – отметила Максакова.

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Так, многие квартиры в атакованном бизнес-центре принадлежат "сливкам" российского общества. В частности, речь о таких лицах, как:

бывший руководитель администрации российского президента Валентин Юмашев;

дочь и советница бывшего президента Татьяна Дьяченко;

брат главы Сирии Башира Асада;

криминальный авторитет Владимир Голубев "Бармалей";

вдова одиозного Владимира Жириновского.

Обратите внимание! Кроме квартир, в бизнес-центре "Москва-Сити" также расположены три российские министерства: минцифры, минэкономразвития и минпромторг.

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