Оперна артистка та ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова розповіла 24 Каналу, що апартаменти в "Москва-Сіті" були своєрідною платою за лояльність до режиму Владіміра Путіна.

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"Усім їм доводиться зважати не тільки на вогні великого "Москва-Сіті", а й на не менш яскраві вогні [безпілотників]. Нікого там абсолютно не шкода", – зазначила Максакова.

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Так, багато квартир в атакованому бізнес-центрі належать "вершкам" російського суспільства. Зокрема, мова про таких осіб, як-от:

колишній керівник адміністрації російського президента Валентин Юмашев;

дочка і радниця колишнього президента Тетяна Дяченко;

брат глави Сирії Башира Асада;

кримінальний авторитет Владімір Голубєв "Бармалєй";

вдова одіозного Владіміра Жириновського.

Зверніть увагу! Крім квартир, у бізнес-центрі "Москва-Сіті" також розташовано три російських міністерства – мінцифри, мінекономрозвитку та мінпромторг.

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