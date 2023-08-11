Учитывая ежедневные атаки, Владимир Путин мог бы забрать ПВО с фронта, чтобы усилить его в российских городах. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, решится ли диктатор на такое решение.
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Выбор Путина
В Главном управлении разведки заметили, что теперь перед Владимиром Путиным стоит дилемма: либо вернуть средства противовоздушной и противоракетной обороны и войска домой, либо притворяться "что все идет по плану".
Путин не выберет ничего. Он будет действовать по этому сценарию, потому что не способен на повороты. Я не верю, что он способен перевернуть историю,
– подчеркнул Михаил Шейтельман.
Более того, для сохранения власти российскому диктатору следовало бы вывести войска из Украины и проводить новые "парады победы". Россияне очень бы радовались такому развитию событий и "съели" все, что им рассказывает пропаганда.
Сомнений нет – российские власти и пропагандисты придумали бы невероятную историю о "достижении всех целей" так называемой "СВО". Убедили бы общество, что точно денацифицировали и демилитаризовали Украину.
Однако Путин, по всей вероятности, не захочет отступать сейчас. Впрочем, ему придется сделать это принудительно.
Михаил Шейтельман о том, заберет ли Путин ПВО с фронта: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
- В Москве 11 июля раздался мощный взрыв. Пропагандисты не написали о причине "сильного хлопка", но очевидцы зафиксировали дрон в небе. Конечно, в России затрубили о "работе ПВО". Однако, судя по взрыву, это, как и всегда, было ложью.
- В ночь на 10 августа в Московской области тоже было неспокойно. В районе аэропорта Домодедово слышали взрыв. Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Москву вроде бы летели два беспилотника, которые, по его словам, "сбили". Однако почему-то работу аэропорта Домодедово и Внуково остановили.
- Взрывы 9 августа на Московском заводе Сергеев Посад облетели всю сеть. Это был оптико-механический завод. РосСМИ сообщали, что якобы взорвался склад пиротехники компании "Пиро-Росс", арендовавшей там помещение. В результате взрыва на заводе в Подмосковье обнаружили 46 фрагментов тел. Они могут принадлежать десяти людям. По одной из версий пострадали 80 человек, по другой – 60.