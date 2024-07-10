Бывший представитель НАТО объяснил, что для Украины будет означать "мост к членству" в Альянс

Пока конкретная дата членства Украины в НАТО остается неопределенной. Впрочем, на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры Альянса согласуют "мост к членству" для Украины, подчеркнув необратимый путь Киева к вступлению.

Кроме того, ежегодная помощь в размере 40 миллиардов евро обеспечит финансовую стабильность Украины на пути к интеграции в НАТО. Об этом в интервью 24 Канала заявил экс-заместитель помощника Генсека Джейми Ши.

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Что означает "мост к членству" в НАТО для Украины

По словам Ши, Владимир Зеленский может быть разочарован, поскольку он не получит более определенных условий и графика для членства.

Но я думаю, что НАТО очень старательно пытается убедить его, что, даже если даты членства еще нет, подготовка идет в правильном направлении. Именно в этом заключается смысл фразы "мост к членству",

– сказал экс-спикер НАТО.

Он добавил, что это будет прописано в декларации, где четко укажут, что Украина находится на необратимом пути к членству.

Одним из важных аспектов этого процесса станет создание нового командования НАТО в Висбадене в Германии. Это командование будет отвечать за координацию подготовки украинской армии и передачи вооружения и техники, что сделает этот процесс более последовательным и ориентированным на потребности Украины.

Кроме того, НАТО планирует предоставить Украине оружие для немедленного использования, а также способствовать трансформации украинской армии в долгосрочной перспективе. Это предусматривает внедрение западных стандартов, западного оборудования и обеспечение полной оперативной совместимости с Альянсом.

Ежегодная помощь в размере 40 миллиардов евро станет еще одним важным фактором, что обеспечит отсутствие пробелов в финансировании. Все это будет свидетельствовать о том, что Украина де-факто с каждым днем и месяцем приближается к статусу полноправного члена НАТО, даже если официальное членство и гарантии безопасности по статье пятой появятся чуть позже.

Напомним, что Зеленский встретится с Байденом уже в четверг, 11 июля. Их встреча состоится в 13:30 в конференц-центре перед заседанием Совета Украина – НАТО.