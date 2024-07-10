Крім того, щорічна допомога у розмірі 40 мільярдів євро забезпечить фінансову стабільність України на шляху до інтеграції в НАТО. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив ексзаступник помічника Генсека Джеймі Ши.

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Що означає "міст до членства" в НАТО для України

За словами Ши, Володимир Зеленський може бути розчарований, оскільки він не отримає більш визначених умов і графіку для членства.

Але я думаю, що НАТО дуже старанно намагається переконати його, що, навіть якщо дати членства ще немає, підготовка йде в правильному напрямку. Саме в цьому полягає сенс фрази "міст до членства",

– сказав ексречник НАТО.

Він додав, що це буде прописано у декларації, де чітко зазначать, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства.

Одним із важливих аспектів цього процесу стане створення нового командування НАТО у Вісбадені в Німеччині. Це командування буде відповідати за координацію підготовки української армії та передачі озброєння і техніки, що зробить цей процес більш послідовним і орієнтованим на потреби України.

Крім того, НАТО планує надати Україні зброю для негайного використання, а також сприяти трансформації української армії в довгостроковій перспективі. Це передбачає впровадження західних стандартів, західного обладнання та забезпечення повної оперативної сумісності з Альянсом.

Щорічна допомога у розмірі 40 мільярдів євро стане ще одним важливим фактором, що забезпечить відсутність прогалин у фінансуванні. Усе це свідчитиме про те, що Україна де-факто з кожним днем і місяцем наближається до статусу повноправного члена НАТО, навіть якщо офіційне членство і гарантії безпеки за статтею п'ятою з'являться трохи пізніше.

Нагадаємо, що Зеленський зустрінеться з Байденом вже у четвер, 11 липня. Їх зустріч відбудеться о 13:30 в конференц-центрі перед засіданням Ради Україна – НАТО.