Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии. Там подчеркнули, что блокирование черноморских портов является критическим для украинского эксперта.

Россия уже не знает, как оправдать блокировку портов: говорит о вывозе зерна в страны НАТО

Стратегически важный мост соединяет Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией,

– говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Великобритании отреагировало на заявления заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, который говорил, что страна-агрессорка готова предоставить гуманитарный коридор в Черном море для экспорта украинского зерна при условии ослабления санкций и разминирования территории вокруг Одессы.

В частности, британцы заявили, что Россия продвигает намеренно распространяющий лживые нарративы о блокаде Черного моря , чтобы манипулировать аудиторией и переложить свою ответственность за продовольственный кризис на Запад.

Такой подход к делу британская разведка называет "стратегией коммуникации России".

Главное о блокаде черноморских портов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Черное и Азовское моря заблокированы военными кораблями страны-агрессорки. Они блокируют украинские порты.

Также российские войска воруют украинское зерно. Известно, что российские захватчики вывезли по меньшей мере 100 тысяч тонн зерна из Луганщины в временно оккупированный Крым.

В мире пытаются решить проблему с блокировкой портов, чтобы остановить продовольственный кризис, возникший в мире из-за войны.

Попытки разблокировать порты

В ЕС пообещали создать "коридоры солидарности" . Украина также активно сотрудничает с Польшей .

Американское издание Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Турция уже ведет переговоры с Украиной и Россией . Их тема – открытие коридоров для экспорта украинского зерна через пролив Босфор.

Украина предлагает дипломатический путь к решению блокады украинских портов. Однако рассматривает и военный путь . Поэтому правительство продолжает обращаться к партнерам с соответствующими запросами оружия.

Смотрите видео о том, как россияне вывозят зерно и металл из оккупированного Мариуполя: