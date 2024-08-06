Возле Умани мост обрушился на грузовик: трассу в сторону Киева перекрыли
Источник:Полиция Черкасской области
Возле Умани на трассе Киев – Одесса мост обвалился на грузовик. Правоохранители предупредили, что движение в направлении Киева временно перекрыли.
Инцидент произошел 6 августа. В патрульной полиции объяснили, что мост обвалился на 208 километре дороги М-05 Киев – Одесса.
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Какова предварительная причина обвала моста
На трассе Киев – Одесса произошло ДТП... Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть,
– заявили в полиции.
Они заверили, что работают на месте и уточняют информацию о раненых.
Возле Умани на дорогу обвалился пешеходный мост
Патрульная полиция Черкасской области объяснила, что перекрыли движение машин в направлении Киева из-за аварии на 208 километре дороги М-05 Киев – Одесса, что возле Умани Черкасской области.
Авария на трассе Киев – Одесса 6 августа 2024 года
Управление патрульной полиции в Черкасской области обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме,
– заявили патрульные.
Информацию о водителе грузовика полиция не уточняла, однако в сети писали, что он жив.