"Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии

Накануне Дня Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, в столице торжественно открыли пешеходно-велосипедный мост, которым соединили парки Крещатый и Владимирская горка. В народе сооружение стало больше известно как "мост Кличко".

Не прошли и сутки с момента открытия моста, как некоторые его части уже пришлось менять.

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Что известно о проекте и строительстве?

Возведение моста сопровождалось рядом скандалов. Строительство начали в конце 2018-го и успели закончить в рекордно короткие сроки. По словам Кличко, "рабочие работали круглосуточно".

В начале 2019-го появились рекомендации от ЮНЕСКО воздержаться от любых строительных работ, поскольку их ведут неподалеку от защитной зоны собора Святой Софии Киевской, которая входит в список мирового наследия.

Впоследствии появилось резонансное расследование о том, что мост строят по краденному проекту.

Швейцарские архитекторы из компании Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепцию для "моста Кличко" взяли из проекта, который они подали на конкурс в 2013-м. Однако деньги за него архитекторы так и не получили.



Проект швейцарских архитекторов моста над Владимирским спуском

Смотрите видео о проекте пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов:

Строительство обошлось в более 400 миллионов гривен. Сам мост стоил примерно 275 миллионов, остальные потратили на укрепление склонов и реконструкцию парка "Владимирская горка".

Длина мостового перехода составляет 210 метров, ширина – от 6 до 14 метров в зонах смотровых площадок. Высота опор в некоторых местах превышает 30 метров.

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Открытие и первые трещины

Вечером 25 мая накануне Дня Киева пешеходно-велосипедный "мост Кличко" торжественно открыли. Мэр Кличко вместе с братом попрыгали на стеклянных вставках посреди моста, чтобы показать их безопасность.

Стекло моста выдерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,

– уверял мэр Киева.



Братья Кличко попрыгали на мосту, чтобы показать его надежность // Фото: 24 канал

Однако менее чем за сутки именно эти элементы покрылись трещинами. В сети заговорили, что в стекло могли стрелять, однако полиция эту версию отвергла. Производство открыли по статье об умышленном повреждении имущества.

Пока коммунальщики оперативно меняли первое поврежденное стекло, трещинами покрылось еще одно.

Мост в соцсетях

Появление нового моста в Киеве вызвало большой ажиотаж. В первые часы после открытия сотни людей желали собственными ногами проверить его надежность и полюбоваться видами, которые с него открываются.

Десятки человек посетили "мост Кличко" в день открытия // Фото: 24 канал

В сети шутили, что там было тесно, как в метро в час пик, людей было так много, что приходилось стоять в "пробках".

Кроме трещин, в стеклянных вставках обнаружили еще один недостаток – огромные щели между стеклом и бетоном, в которые влезает книга. Сквозь них под прозрачное покрытие запросто проникает вода и грязь.

Еще задолго до открытия моста у него появился собственный профиль в Facebook, где в шутливой форме "рассказывает" новости о себе.

После того, как треснуло первое стекло появился пост: "Кажется, у меня солнечный удар... Я перегрелся", а затем пост про акцию – успеть сделать фото на уцелевшем стеклянном "окне".



Пешеходно-велосипедный мост "публикует" иронические новости о себе в Facebook

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