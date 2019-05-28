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      "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии

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      "Мост Кличко" открыли в Киеве 25 мая
      "Мост Кличко" открыли в Киеве 25 мая / 24 канал // Елизавета Герасимюк

      Накануне Дня Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, в столице торжественно открыли пешеходно-велосипедный мост, которым соединили парки Крещатый и Владимирская горка. В народе сооружение стало больше известно как "мост Кличко".

      Не прошли и сутки с момента открытия моста, как некоторые его части уже пришлось менять.

      Смотрите также: В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото и видео

      Что известно о проекте и строительстве?

      Возведение моста сопровождалось рядом скандалов. Строительство начали в конце 2018-го и успели закончить в рекордно короткие сроки. По словам Кличко, "рабочие работали круглосуточно".

      В начале 2019-го появились рекомендации от ЮНЕСКО воздержаться от любых строительных работ, поскольку их ведут неподалеку от защитной зоны собора Святой Софии Киевской, которая входит в список мирового наследия.

      Впоследствии появилось резонансное расследование о том, что мост строят по краденному проекту.

      Швейцарские архитекторы из компании Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепцию для "моста Кличко" взяли из проекта, который они подали на конкурс в 2013-м. Однако деньги за него архитекторы так и не получили.

      міст Кличка проект швейцарські архітектори
      Проект швейцарских архитекторов моста над Владимирским спуском

      Смотрите видео о проекте пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов:

      Строительство обошлось в более 400 миллионов гривен. Сам мост стоил примерно 275 миллионов, остальные потратили на укрепление склонов и реконструкцию парка "Владимирская горка".

      Длина мостового перехода составляет 210 метров, ширина – от 6 до 14 метров в зонах смотровых площадок. Высота опор в некоторых местах превышает 30 метров.

      Смотрите также: Скандал с "мостом Кличко": как окружение мэра нагло обмануло украинцев на 10 миллионов долларов

      Открытие и первые трещины

      Вечером 25 мая накануне Дня Киева пешеходно-велосипедный "мост Кличко" торжественно открыли. Мэр Кличко вместе с братом попрыгали на стеклянных вставках посреди моста, чтобы показать их безопасность.

      Стекло моста выдерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,
      – уверял мэр Киева.

      Кличко Клички міст Кличка стриюать на мосту
      Братья Кличко попрыгали на мосту, чтобы показать его надежность // Фото: 24 канал

      Однако менее чем за сутки именно эти элементы покрылись трещинами. В сети заговорили, что в стекло могли стрелять, однако полиция эту версию отвергла. Производство открыли по статье об умышленном повреждении имущества.

       

      Пока коммунальщики оперативно меняли первое поврежденное стекло, трещинами покрылось еще одно.

      Мост в соцсетях

      Появление нового моста в Киеве вызвало большой ажиотаж. В первые часы после открытия сотни людей желали собственными ногами проверить его надежность и полюбоваться видами, которые с него открываются.Міст Кличка Київ відкриття
      Десятки человек посетили "мост Кличко" в день открытия // Фото: 24 канал

      В сети шутили, что там было тесно, как в метро в час пик, людей было так много, что приходилось стоять в "пробках".

      Кроме трещин, в стеклянных вставках обнаружили еще один недостаток – огромные щели между стеклом и бетоном, в которые влезает книга. Сквозь них под прозрачное покрытие запросто проникает вода и грязь.

      Еще задолго до открытия моста у него появился собственный профиль в Facebook, где в шутливой форме "рассказывает" новости о себе.

      После того, как треснуло первое стекло появился пост: "Кажется, у меня солнечный удар... Я перегрелся", а затем пост про акцию – успеть сделать фото на уцелевшем стеклянном "окне".

      Пішохідно-велосипедний міст Кличка Київ
      Пешеходно-велосипедный мост "публикует" иронические новости о себе в Facebook

      Пешеходно-велосипедный мост отрыли в Киеве: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Киева Мост Кличко Виталий Кличко Курьезные новости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Архитектура Строительство
      Источник: 24 канал
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