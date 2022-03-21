В Мостисках заработает израильский госпиталь, который будет оказывать помощь переселенцам

Помощь переселенцам будут оказывать также в израильском госпитале. Он заработает в Мостисках.

Проект реализует Минздрав Израиля и МИД Украины при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальным и социальным проектами. Об этом сообщили 21 марта.

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Будет работать больница в формате полевого госпиталя. В специально обустроенных палатах израильские медики будут проводить первичный осмотр. Также есть отдельный ковидный изолятор,

– рассказывают во Львовской области.

Если пациент будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, то помощь будут оказывать в операционных помещениях больницы общины. Для стационарного пребывания оборудовали три палаты: мужскую, женскую и детскую.

Чтобы врачам и пациентам было легче коммуницировать, на регистрации будет работать медик из местной больницы. Также израильским медикам будет помогать дежурный врач.

Кроме медицинской помощи, израильские врачи планируют проводить обучение для врачей общины и области. К тому же рассматривают возможность консультирования онлайн с израильскими специалистами разных профилей.

Всего в больнице будет работать почти 100 человек персонала, из них более 60 – медицинского. Госпиталь будет оказывать медпомощь для внутренне перемещенных лиц, жителям Мостиской и соседних общин.

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