Проєкт реалізує МОЗ Ізраїлю та МЗС України за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проєктами. Про це повідомили 21 березня.

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Працюватиме лікарня у форматі польового госпіталю. У спеціально облаштованих палатах ізраїльські медики проводитимуть первинний огляд. Також є окремий ковідний ізолятор,

– розповідають у Львівській ОВА.

Якщо пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, то допомогу надаватимуть у операційних приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу.



Щоб лікарям та пацієнтам було легше комунікувати, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні. Також ізраїльським медикам допомагатиме черговий лікар.



Окрім медичної допомоги, ізраїльські лікарі планують проводити навчання для лікарів громади та області. До того ж розглядають можливість консультування онлайн з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.



Загалом у лікарні працюватиме майже 100 осіб персоналу, з них понад 60 – медичного. Шпиталь надаватиме меддопомогу для внутрішньо переміщених осіб, жителям Мостиської та сусідніх громад.

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