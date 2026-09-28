Мост, авиация и катера: "Призраки" ГУР уничтожили критически важные объекты россиян

Спецподразделение ГУР Минобороны "Призраки" обнародовало перечень новых пораженных целей. Среди них – железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает 24 Канал.

Что удалось поразить?

Военные подчеркнули, что продолжают выбивать критически важные элементы военной системы окупантов. Атаки идут по разным целям. Выбивают как враждебную логистическую инфраструктуру, так и связь, авиацию и т.д.

За последнее время "Призраки" ГУР поразили железнодорожный мост через Северокрымский канал. Также под удар попали 9 башен связи, РЭБ, РЭР и MESH-ретрансляторов; РЛС "Небо-У", КП РЛС П-18 "Терек", две РЛС "Каста-2Е".

Кроме этого, украинские защитники ударили по учебно-боевому реактивному самолету Л-39 "Альбатрос", скоростному штурмовому катеру БК-10; скоростном транспортно-десантном катере БК-16 и скоростном патрульном катере "Мангуст".

Последовательное уничтожение высокостоимых военных объектов врага лишает его возможностей видеть, передавать данные, передвигать ресурсы и действовать на море,

– подчеркнули военные.

Добавим, по состоянию на 28 сентября Россия потеряла более 1 миллиона 531 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 12385 российских танков, 25450 боевых бронированных машин, 50477 артиллерийских систем и т.д.