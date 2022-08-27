Такое состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, – Гуменюк о разбитых ВСУ мостах на Херсонщине

Нашим героям удается создавать проблемы для логистики врага. Особенно россиян пугают точные удары ВСУ по мостам Херсонской области.

Как сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, точные удары ВСУ по мостам создают большие проблемы для россиян. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает 24 канал .

Читайте на тему Уменьшение командных пунктов врага для нас приоритет, – в ОК "Юг" объяснили, что это значит

Состояние мостов создает проблемы россиянам

По словам Гуменюк, мосты, по которым удалось ударить ВСУ, уже не могут позволить россиянам перебрасывать их силы и технику в полном объеме.

Мосты в том состоянии, которое врачи оценивают как стабильно тяжелое. Полностью они непроездные, хотя оккупанты пытаются использовать его частично. Немного также пытаются "подлатать", пытаются наладить альтернативные переправы,

– сообщила она.

Что касается альтернативных переправ, то и здесь врага постигла неудача. Наши герои уже смогли попасть и в них, поэтому россияне уже понимают, что именно у ВСУ огневой контроль этих объектов.

"По этой причине они пытаются быстро и несколько истерически подтягивать то, что накопили, но мы за ними следим", – добавила Гуменюк.

Смотрите также – на одном из направлений россияне усилили атаки: видео