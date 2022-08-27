Як повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, влучні удари ЗСУ по мостах створюють великі проблеми для росіян. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Стан мостів створює проблеми росіянам

За словами Гуменюк, мости, по яких вдалося вдарити ЗСУ, вже не можуть дозволити росіянам перекидати їхні сили та техніку в повному обсязі.

Мости в тому стані, який лікарі оцінюють як стабільно важкий. Повністю вони непроїзні, хоч окупанти намагаються використовувати його частково. Трішки також намагаються "підлатати", намагаються налагодити альтернативні переправи,

– повідомила вона.

Що стосується альтернативних переправ, то й тут ворога спіткала невдача. Наші герої вже змогли поцілити і в них, тому росіяни вже розуміють, що саме в ЗСУ вогневий контроль цих об'єктів.

"Через це вони намагаються швидко та дещо істерично підтягувати те, що накопичили, але ми за ними пильнуємо", – додала Гуменюк.

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