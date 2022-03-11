Мосты и путепроводы не разрушены – глава Днепропетровской ОВА об ограничении движения на трассах

11 марта 2022 , 10:32
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Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА (ОВА)

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОГА (ОВА), сообщил, какая ситуация на дорогах области.

По его словам, на 10 утра 11 марта 2022 – все дороги области проездные. При этом нет никаких ограничений в движении. 

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Важно отметить, что мосты, путепроводы, транспортные развязки не разрушены.

Однако следует помнить, что на блок-постах проверяют документы. Комендантский час в регионе с 20 вечера по 6 утра. "Учитывайте это при планировании маршрута",  –  добавили в Днепропетровской ОГА (ОВА).

 

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Автор: Марія Лелека