Кроме основного направления работы, в Украине она инвестирует в зеленую энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, авиаперевозки и туризм. Обо всем этом мы подробнее пообщаемся с Эмре Караахметоглу, генеральным координатором Onur Group Ukraine.

Важно Первая очередь Запорожского моста открыта для проезда

Onur Group Международная группа компаний, которая на протяжении 40 лет реализует масштабные проекты во многих странах мира. Onur Group построила сотни тысяч километров автодорог в Турции, Хорватии, Молдове, Туркменистане, Саудовской Аравии и других странах. На украинском рынке Onur Group работает с 2004 года. Ее самым громким проектом являются запорожские мосты, работы над которыми ведутся круглосуточно.

Об успехе в Украине

Первым проектом Onur Group в Украине было строительство участка трассы международного значения "Киев – Одесса" в 2004 году. Компания успешно справилась с непростой задачей, хорошо зарекомендовала себя и получила "кредит доверия" на последующие проекты. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, с чего начиналась работа на украинском рынке?

Мы начали работу в Украине в 2004 году над строительством участка трассы "Киев – Одесса". Это был масштабный проект. Тогда министром (транспорта и связи – ред.) был Георгий Кирпа. Была проблема построить дорогу от Киева до Одессы.

Наша компания, господин Онур с представителями других турецких фирм и министрами посетили Киев. В Министерстве было совещание, об этой дороге также шла речь. Тогда была идея привлекать и турецкие компании, потому что они были известны строительством дорог международного уровня. В это время уже шло строительство, но было очень много проблем – с подрядчиками, с работами… Даже было несколько подрядчиков из Турции, но они очень сильно подвели по срокам и качеству. Поэтому изначально не было большого доверия к турецким компаниям, но состоялась встреча с Кирпой и турецким министром.

Последний посоветовал несколько турецких компаний, в том числе Onur Group, и состоялся тендер. Мы тогда не работали еще, но быстро зарегистрировали компанию в начале 2004 года, и приняли участие в тендере. Мы выиграли самый сложный участок дороги на трассе "Киев – Одесса". Это в районе Любашевки (село в Одесской области – ред.), участок в 13,5 километров.

Эмре Караахметоглу, генеральный координатор Onur Group в Украине / Фото Onur Group

Сложность заключалась в том, что там было болото практически. Мы были единственные герои, которые подавались туда. Конечно, участок очень сложный был, и сроки сжатые. Хотели, чтобы мы закончили работы до конца октября 2004 года. Тогда были выборы и хотели показать, что дорога сделана. Мы старались круглосуточно, очень много техники свезли туда, очень сильно начали и показали результат за короткий срок – за полгода компания, которая никогда не работала в Украине, зашла на рынок и успела сделать такой сложный участок. После этого мы получили кредит доверия у заказчиков, ведь они видели, как мы работаем.

Onur Group на протяжении 17 лет работает в Украине / Фото Onur Group Ukraine

Чем компания занималась дальше? Какие проекты Onur Group за 17 лет в Украине вы считаете наиболее успешными и почему?

Участок дороги "Киев – Одесса" очень успешным был, потому что мы только зашли на рынок и показали себя. Также мы выполняли достаточно сложные работы на международной трассе "Киев – Чоп", там участок Львов – Броды, Львовская область, Ровенская область. Эти проекты финансировались такими международными фондами как ЕБРР, как Всемирный банк. Дальше могу назвать дорогу М-03 Киев – Харьков, в Полтавской области мы строили и сейчас продолжаем, и в Харьковской области также. Это важные транспортные коридоры, поэтому я считаю, что это очень даже успешные проекты.

Onur Group Ukraine реализовала сложнейшие проекты / Фото Onur Group Ukraine

С 2004 года Onur Group реализовала в Украине без преувеличения сотни проектов. Благодаря чему постоянно удается выигрывать тендеры?

Я скажу так: в 2004 году началась история компании Onur Group в Украине, мы быстро показали результат, быстро узнали рынок и начали работать в нескольких областях. На сегодняшний день мы работаем в 14 областях Украины. Тогда же мы потихоньку расширялись.

Почему нам удается выигрывать тендеры? Вот, где мы работаем, например, во Львовской области, мы имеем контракты во Львовской области – мы расширяемся в этом регионе, участвуем в тендерах. В это время мы не участвуем в тендерах, например, в Херсоне. Мы расширяемся там, где есть наша база, техника и люди. Мы хорошо знаем рынок, знаем, кто может нам поставлять качественные материалы по хорошим ценам, поэтому у нас это получается.

Компания заслужено получила кредит доверия в Украине / Onur Group Ukraine

В течение своего существования компания работала также и над проектами в других странах: Турции, Хорватии, Молдове, Туркменистане, Саудовской Аравии и ряде других. Как вы используете международный опыт в украинских проектах?

Мы его используем с 2004 года и по сегодняшний день, этот 40-летний опыт международного подрядчика Onur Group в других странах. У нас очень квалифицированные люди. Конечно же, каждая страна имеет свои спецификацию и особенности в работе, и мы, конечно же, к каждой стране по-разному относимся с технической точки зрения.

Мы всегда были за то, чтобы использовать новые технологии. Например, в другой стране что-то было ранее – мы внедряем это в Украине. И в плане технологий и качества мы являемся примером в Украине. Наша компания занимает 116 место в рейтинге крупнейших международных подрядчиков мира по версии авторитетного издания Engineering News-Record. Это отличный результат.

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О запорожских мостах

Запорожские мосты Обобщенное название магистрали непрерывного движения, которая проходит через остров Хортица и объединяет берега Днепра.

Самым масштабным инфраструктурным проектом Onur Group Ukraine однозначно можно назвать строительство запорожских мостов. Оно стартовало в 2020 году и с тех пор работы там ведутся круглосуточно. Какие особенности у этого строительства?

Мост в 2004 году начали строить и до 2020 года, к сожалению, по каким-то разным причинам – политическим и экономическим – стройка останавливалась. Это очень важный стратегический проект для Украины, поэтому мы за него взялись в прошлом году, выиграли тендер. Это сложный участок, 2 моста через Днепр... На самом деле, там 22 моста, но основных два через Днепр. Один из них – вантовый мост, для строительства которого используется особая технология. Поэтому есть сложности в этом. Контракт на 4 года, но мы постараемся завершить его за 2-2,5 года.

Запорожские мосты до Onur Group пытались построить с 2004 года / Фото Onur Group Ukraine

Ранее планировалось, что строительство мостов в Запорожье продлится до 2022 года. На каком этапе сейчас строительство этих мостов? Не повлияет пандемия коронавируса на указанные сроки?

Работы идут полным ходом – круглосуточно. Проект строительства был на 4 года – до 2024 года, но мы его ускоряем. Мы его закончим в 2022 году. В конце 2020 года одну часть большого моста открыли. В этом году мы хотим завершить строительство двух мостов через Днепр, чтобы люди могли уже проехать с правого берега на левый без проблем и пробок. Что касается пандемии… Люди, конечно, переболели, но мы максимально старались их обезопасить. Из-за ковида мы работы не останавливали, некоторые люди болели, но проблем серьезных не было. Мы увеличили количество техники и, соответственно, людей.

Работы по строительству мостов через Днепр осуществляет, в частности, плавучий кран, который называют также "Захарий". Он является крупнейшим в Европе, ведь может поднимать тяжеловесные грузы. Как его использование влияет на работу?

Известный плавкран "Захарий" / Фото Onur Group Ukraine

Это самый большой плавкран в Европе – это правда. Он может поднять до 900 тонн. Наши балки от 600 до 860 тонн. Плавкран используется именно для строительства вантового моста с металлическими балками, которые изготавливаются у нас на базе.

По словам Эмре Караахметоглу, благодаря уникальной технологии строительство идет быстрее / Фото Onur Group Ukraine

Кран их грузит и поднимает на высоту до 45 метров, потом спускает до 34 метров, где происходит монтаж. Это особая технология. Без этого крана было бы очень сложно монтировать балки – альтернативы ему не существует. Недавно произошла небольшая авария, какое-то время уйдет на ремонт, но это не повлияет на сроки строительства, все планы остаются в силе.

О деле Новака

Славомир Новак Экс-глава "Укравтодора". В июле 2020 года прокуратура Варшавы обвинила его в управлении организованной преступной коррупционной группой. Новака задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Против экс-главы "Укравтодора" начали расследование как в Украине, так и в Польше.

В 2020 году в Польше вспыхнул скандал с экс-главой "Укравтодора" Славомиром Новаком. В то время компания Onur Group попала под прицел СМИ. Вы тогда сделали очень четкое заявление о прозрачности процедур и ценностях Onur Group. Как компания пережила этот период?

Мы тогда заявляли о том, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами. С нашей стороны мы сделали все необходимое. Мы международная компания, и, конечно, нас беспокоит, что нас упомянули в таких новостях. Это дело расследуется в Польше, мы и наши адвокаты очень следим за процессом.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы сотрудничать, мы доверяем правоохранителям. Надеемся, что в ближайшее время это дело будет завершено и мы, как международная компания, забудем об этом случае. На некоторое время в Польше мы приостановили работу, но наш центральный офис в Турции планирует участвовать в тендерах на польском рынке в дальнейшем. На работе в других странах это не отразилось.

Об инвестировании в Украину

Несмотря на основные направления работы, компания Onur Group также позиционирует себя как надежный инвестор. Почему вы решили инвестировать в Украину? В какие сферы экономики? Каковы перспективы здесь видите?

Ну, во-первых, мы любим Украину. Мы всегда доверяли и доверяем Украине, и видим перспективу. Это страна с большими ресурсами и большими возможностями, очень хорошими обученными людьми. Украина и Турция – соседи через Черное море. Нам близка и украинская культура, и люди. Мы здесь работаем уже 17 лет, всегда изучаем рынок и смотрим на возможности.

На сегодняшний день есть инвестиции в альтернативную энергетику, около 150 мегаватт – свои собственные инвестиции. Есть также инвестиции в сельскохозяйственном секторе – около 5 тысяч гектаров земли, есть инвестиции в деревообрабатывающий завод – производим шпон и продаем из Украины в 14 стран. Также есть инвестиции, связанные с нашей основной деятельностью, – производство бетона и бетонных изделий. И еще одно направление – горная промышленность. Рассматриваем варианты, где можно расширяться в горной добыче. И мы дальше готовы инвестировать в Украину. Мы создаем новые рабочие места и являемся примером для других подрядчиков.

Onur Group Ukraine инвестирует в различные отрасли / Фото Onur Group Ukraine

О проекте OPRC

Что вы можете сказать о проекте OPRC? Как вы оцениваете его результаты?

OPRC – это был пилотный проект во Львовской области, очень успешный. Но, к сожалению, он уже завершается – в конце года заканчивается наш контракт. Насколько мне известно, "Укравтодор" планирует реализовать OPRC не только во Львовской, но и в Ровенской области. На сегодняшний день дороги очень отличаются. Их ремонтировали 15 лет назад, но по их состоянию кажется, что работы велись 2-3 года назад. Поэтому я считаю результат OPRC отличным. Таких проектов должно быть больше в Украине.

О масштабной велогонке, социальной ответственности и ценностях Onur Group

Компания Onur Group Ukraine стала соорганизатором одной из крупнейших велогонок в Украине Tour de Onur. Ее особенность в том, что маршрут гонки будут пролегать теми дорогами, которые были построены Onur Group Ukraine. Как возникла эта идея? Планируете ли вы внедрять другие подобные проекты в Украине?

Эта идея возникла потому, что мы строим дороги. Основатель компании господин Онур начал свой бизнес с производства велосипедов, когда еще учился. Через несколько лет он уже занялся подрядным бизнесом.

Велогонка Tour de Onur впервые состоялась в 2020 году / Фото Onur Group Ukraine

Во Львовской области мы дороги строим очень активно, и когда едем в Карпаты, видим очень красивую природу. И однажды у нас возникла идея сделать такой велотурнир, чтобы все могли насладиться этой красотой. В прошлом году Tour de Onur проходила впервые. Но нам все удалось, все прошло успешно, отзывы замечательные. Поэтому мы приняли решение продолжать и в этом году. Думаю, это будет традиция – проводить велотурнир Tour de Onur.

Маршрут Tour de Onur пролегает дорогами, построенными Onur Group Ukraine / Фото Onur Group Ukraine

Расскажите, как компания помогает украинцам в условиях пандемии коронавирусной инфекции и не только, какие программы внедряет, и чем может гордиться, кроме основной деятельности?

Мы активно участвуем в социальных проектах, помогаем больницам – делаем подъезды, тротуары, дороги, чтобы люди могли нормально добираться. Также много оборудования передали из Турции, в период пандемии привезли очень много кислородных генераторов в медицинские учреждения.

Onur Group Ukraine поддерживает детей, помогает школам, обеспечивает учеников компьютерами и пр. Также в рамках поддержки велоспорта наша компания помогает детям, мечтающим стать спортсменами. Недавно мы обеспечили талантливых детей профессиональными велосипедами для соревнований.

Верим, что это поможет и смотивирует их достигать лучших результатов.

Какие принципы и ценности вы считаете главными для команды компании Onur Group?

Мы успешны, потому что у нас работают квалифицированные люди, для нас качество – прежде всего. Вся наша команда делает все, как для себя, поэтому получается отличный результат. Мы стараемся всегда держать планку на высоте и быть примером для других.