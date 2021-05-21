Крім основного напрямку роботи, в Україні вона інвестує в зелену енергетику, сільське господарство, гірничодобувну промисловість, авіаперевезення та туризм. Про все це ми докладніше поговоримо з Емре Караахметоглу, генеральним координатором Onur Group Ukraine.

Важливо Перша черга Запорізького мосту відкрита для проїзду

Onur Group Міжнародна група компаній, яка протягом 40 років реалізує масштабні проєкти в багатьох країнах світу. Onur Group побудувала сотні тисяч кілометрів автодоріг у Туреччині, Хорватії, Молдові, Туркменістані, Саудівській Аравії та інших країнах. На українському ринку Onur Group працює з 2004 року. Її найгучнішим проєктом є запорізькі мости, роботи над якими ведуться цілодобово.

Про успіх в Україні

Першим проєктом Onur Group в Україні було будівництво ділянки траси міжнародного значення "Київ – Одеса" у 2004 році. Компанія успішно впоралася з непростим завданням, добре зарекомендувала себе й отримала "кредит довіри" на наступні проєкти. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, з чого починалася робота на українському ринку?

Ми почали роботу в Україні у 2004 році над будівництвом ділянки траси "Київ – Одеса". Це був масштабний проєкт. Тоді міністром (транспорту і зв'язку – ред.) був Георгій Кірпа. Була проблема побудувати дорогу від Києва до Одеси.

Наша компанія, пан Онур з представниками інших турецьких фірм і міністрами відвідали Київ. У Міністерстві була нарада, про цю дорогу також йшлося. Тоді була ідея залучати й турецькі компанії, тому що вони були відомі будівництвом доріг міжнародного рівня. У цей час уже тривало будівництво, але було дуже багато проблем – з підрядниками, з роботами... Навіть було кілька підрядників із Туреччини, але вони дуже сильно підвели за термінами і якістю. Тому від початку не було великої довіри до турецьких компаній, але відбулася зустріч з Кірпою та турецьким міністром.

Останній порадив кілька турецьких компаній, у тому числі Onur Group, і відбувся тендер. Ми тоді не працювали ще, але швидко зареєстрували компанію на початку 2004 року, і взяли участь у тендері. Ми виграли найскладнішу ділянку дороги на трасі "Київ – Одеса". Це в районі Любашівки (село в Одеській області – ред.), ділянка в 13,5 кілометрів.

Емре Караахметоглу, генеральний координатор Onur Group в Україні / Фото Onur Group

Складність полягала в тому, що там було болото практично. Ми були єдині герої, які подавалися туди. Звичайно, ділянка дуже складна була, й терміни стислі. Хотіли, щоб ми закінчили роботи до кінця жовтня 2004 року. Тоді були вибори й хотіли показати, що дорога зроблена. Ми старалися цілодобово, дуже багато техніки звезли туди, дуже сильно почали й показали результат за короткий термін – за пів року компанія, яка ніколи не працювала в Україні, зайшла на ринок і встигла зробити таку складну ділянку. Після цього ми отримали кредит довіри у замовників, адже вони бачили, як ми працюємо.

Onur Group протягом 17 років працює в Україні / Фото Onur Group Ukraine

Чим компанія займалася далі? Які проєкти Onur Group за 17 років в Україні ви вважаєте найбільш успішними й чому?

Ділянка дороги "Київ – Одеса" дуже успішною була, тому що ми тільки зайшли на ринок і показали себе. Також ми виконували досить складні роботи на міжнародній трасі "Київ – Чоп", там ділянку Львів – Броди, Львівська область, Рівненська область. Ці проєкти фінансувалися такими міжнародними фондами як ЄБРР, як Всесвітній банк. Далі можу назвати дорогу М-03 Київ – Харків, у Полтавській області ми будували й зараз продовжуємо, і в Харківській області також. Це важливі транспортні коридори, тому я вважаю, що це дуже успішні проєкти.

Onur Group Ukraine реалізувала складні проєкти / Фото Onur Group Ukraine

З 2004 року Onur Group реалізувала в Україні без перебільшення сотні проєктів. Завдяки чому постійно вдається вигравати тендери?

Я скажу так: у 2004 році почалася історія компанії Onur Group в Україні, ми швидко показали результат, швидко вивчили ринок і почали працювати в кількох областях. Сьогодні ми працюємо в 14 областях України. Тоді ж ми потихеньку розширювалися.

Чому нам вдається вигравати тендери? От, де ми працюємо, наприклад, у Львівській області, ми маємо контракти у Львівській області – ми розширюємося в цьому регіоні, беремо участь у тендерах. У цей час ми не беремо участі в тендерах, наприклад, в Херсоні. Ми розширюємося там, де є наша база, техніка і люди. Ми добре знаємо ринок, знаємо, хто може нам поставляти якісні матеріали за хорошими цінами, тому у нас це виходить.

Компанія заслужено отримала кредит довіри в Україні / Onur Group Ukraine

Протягом свого існування компанія працювала також і над проєктами в інших країнах: Туреччині, Хорватії, Молдові, Туркменістані, Саудівській Аравії та інших. Як ви використовуєте міжнародний досвід в українських проєктах?

Ми його використовуємо з 2004 року й по сьогоднішній день, цей 40-річний досвід міжнародного підрядника Onur Group в інших країнах. У нас дуже кваліфіковані люди. Звичайно ж, кожна країна має свою специфікацію й особливості в роботі, і ми, звичайно ж, до кожної країни по-різному ставимося з технічної точки зору.

Ми завжди були за те, щоб використовувати нові технології. Наприклад, в іншій країні щось було раніше – ми впроваджуємо це в Україні. І в плані технологій і якості ми є прикладом в Україні. Наша компанія посідає 116 місце у рейтингу найбільших міжнародних підрядників світу за версією авторитетного видання Engineering News-Record. Це відмінний результат.

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Про запорізькі мости

Запорізькі мости Узагальнена назва магістралі безперервного руху, яка проходить через острів Хортиця й об'єднує береги Дніпра.

Наймасштабнішим інфраструктурним проєктом Onur Group Ukraine однозначно можна назвати будівництво запорізьких мостів. Воно стартувало у 2020 році й з того часу роботи там ведуться цілодобово. Які особливості у цього будівництва?

Міст у 2004 році почали будувати й до 2020 року, на жаль, з якихось різних причин – політичних і економічних – будівництво зупинялося. Це дуже важливий стратегічний проєкт для України, тому ми за нього взялися торік, виграли тендер. Це складна ділянка, 2 мости через Дніпро... Насправді там 22 мости, але основних два через Дніпро. Один з них – вантовий міст, для будівництва якого використовується особлива технологія. Тому є складнощі в цьому. Контракт на 4 роки, але ми постараємося завершити його за 2-2,5 роки.

Запорізькі мости до Onur Group намагалися побудувати з 2004 року / Фото Onur Group Ukraine

Раніше планувалося, що будівництво мостів у Запоріжжі триватиме до 2022 року. На якому етапі нині будівництво цих мостів? Чи не вплине пандемія коронавірусу на зазначені терміни?

Роботи йдуть повним ходом – цілодобово. Проєкт будівництва був на 4 роки – до 2024 року, але ми його прискорюємо. Ми його закінчимо у 2022 році. В кінці 2020 року одну частину великого моста відкрили. Цього року ми хочемо завершити будівництво двох мостів через Дніпро, щоб люди могли вже проїхати з правого берега на лівий без проблем і заторів. Що стосується пандемії... Люди, звичайно, перехворіли, але ми максимально намагалися їх убезпечити. Через ковід ми роботи не зупиняли, деякі люди хворіли, але проблем серйозних не було. Ми збільшили кількість техніки й, відповідно, людей.

Роботи з будівництва мостів через Дніпро здійснює, зокрема, плавучий кран, який називають також "Захарій". Він є найбільшим в Європі, адже може підіймати важкі вантажі. Як його використання впливає на роботу?

Відомий плавкран "Захарій" / Фото Onur Group Ukraine

Це найбільший плавкран в Європі – це правда. Він може підняти до 900 тонн. Наші балки від 600 до 860 тонн. Плавкран використовується саме для будівництва вантового моста з металевими балками, які виготовляються у нас на базі.

За словами Емре Караахметоглу, завдяки унікальній технології будівництво ведеться швидше / Фото Onur Group Ukraine

Кран їх вантажить і підіймає на висоту до 45 метрів, потім спускає до 34 метрів, де відбувається монтаж. Це особлива технологія. Без цього крана було б дуже складно монтувати балки – альтернативи йому не існує. Нещодавно відбулася невелика аварія, якийсь час піде на ремонт, але це не вплине на терміни будівництва, всі плани залишаються в силі.

Про справу Новака

Славомір Новак Ексглава "Укравтодору". У липні 2020 року прокуратура Варшави звинуватила його в управлінні організованою злочинною корупційною групою. Новака затримали й обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Проти ексглави "Укравтодору" почали розслідування як в Україні, так і в Польщі.

У 2020 році у Польщі спалахнув скандал з ексглавою "Укравтодору" Славоміром Новаком. У той час компанія Onur Group потрапила під приціл ЗМІ. Ви тоді зробили дуже чітку заяву про прозорість процедур і цінності Onur Group. Як компанія пережила цей період?

Ми тоді заявляли про те, що готові співпрацювати з правоохоронними органами. З нашого боку ми зробили все необхідне. Ми міжнародна компанія, і, звичайно, нас турбує, що нас згадали в таких новинах. Ця справа розслідується у Польщі, ми й наші адвокати дуже стежимо за процесом.

Ще раз хочу наголосити, що ми готові співпрацювати, ми довіряємо правоохоронцям. Сподіваємося, що найближчим часом ця справа буде завершена і ми, як міжнародна компанія, забудемо про цей випадок. На деякий час у Польщі ми призупинили роботу, але наш центральний офіс у Туреччині планує брати участь в тендерах на польському ринку надалі. На роботі в інших країнах це не відбилося.

Про інвестування в Україну

Незважаючи на основні напрямки роботи, компанія Onur Group також позиціює себе як надійний інвестор. Чому ви вирішили інвестувати в Україну? В які сфери економіки? Які перспективи тут бачите?

Ну, по-перше, ми любимо Україну. Ми завжди довіряли й довіряємо Україні, і бачимо перспективу. Це країна з великими ресурсами й великими можливостями, дуже хорошими навченими людьми. Україна й Туреччина – сусіди через Чорне море. Нам близька й українська культура, й люди. Ми тут працюємо вже 17 років, завжди вивчаємо ринок і дивимося на можливості.

Нині є інвестиції в альтернативну енергетику, близько 150 мегаватів – свої власні інвестиції. Є також інвестиції в сільськогосподарському секторі – близько 5 тисяч гектарів землі, є інвестиції в деревообробний завод – виробляємо шпон і продаємо з України в 14 країн. Також є інвестиції, пов'язані з нашою основною діяльністю, – виробництво бетону та бетонних виробів. І ще один напрямок – гірська промисловість. Розглядаємо варіанти, де можна розширюватися в гірському видобутку. І ми далі готові інвестувати в Україну. Ми створюємо нові робочі місця і є прикладом для інших підрядників.

Onur Group Ukraine інвестує в різні галузі / Фото Onur Group Ukraine

Про проєкт OPRC

Що ви можете сказати про проєкт OPRC? Як ви оцінюєте його результати?

OPRC – це був пілотний проєкт у Львівській області, дуже успішний. Але, на жаль, він уже завершується – в кінці року закінчується наш контракт. Наскільки мені відомо, "Укравтодор" планує реалізувати OPRC не тільки у Львівській, а й в Рівненській області. На сьогодні дороги дуже відрізняються. Їх ремонтували 15 років тому, але за їх станом здається, що роботи велися 2-3 роки тому. Тому я вважаю результат OPRC відмінним. Таких проєктів має бути більше в Україні.

Про масштабну велогонку, соціальну відповідальність та цінності Onur Group

Компанія Onur Group Ukraine стала співорганізатором однієї з найбільших велогонок в Україні Tour de Onur. Її особливість в тому, що маршрут перегонів будуть пролягати тими дорогами, які були побудовані Onur Group Ukraine. Як виникла ця ідея? Чи плануєте ви впроваджувати інші подібні проєкти в Україні?

Ця ідея виникла тому, що ми будуємо дороги. Засновник компанії пан Онур почав свій бізнес з виробництва велосипедів, коли ще навчався. Через кілька років він уже зайнявся підрядним бізнесом.

Велогонка Tour de Onur вперше відбулася у 2020 році / Фото Onur Group Ukraine

У Львівській області ми дороги будуємо дуже активно, і коли їдемо в Карпати, бачимо дуже гарну природу. І одного разу у нас виникла ідея зробити такий велотурнір, щоб всі могли насолодитися цією красою. Минулого року Tour de Onur проходила вперше. Але нам все вдалося, все пройшло успішно, відгуки чудові. Тому ми вирішили продовжувати й цього року. Думаю, це буде традиція – проводити велотурнір Tour de Onur.

Маршрут Tour de Onur пролягає дорогами, збудованими Onur Group Ukraine / Фото Onur Group Ukraine

Розкажіть, як компанія допомагає українцям в умовах пандемії коронавірусної інфекції й не тільки, які програми впроваджує, і чим може пишатися, крім основної діяльності?

Ми активно беремо участь у соціальних проєктах, допомагаємо лікарням – робимо під'їзди, тротуари, дороги, щоб люди могли нормально добиратися. Також багато обладнання передали з Туреччини, в період пандемії привезли дуже багато кисневих генераторів до медичних установ.

Onur Group Ukraine підтримує дітей, допомагає школам, забезпечує учнів комп'ютерами тощо. Також у рамках підтримки велоспорту наша компанія допомагає дітям, які мріють стати спортсменами. Нещодавно ми забезпечили талановитих дітей професійними велосипедами для змагань.

Віримо, що це допоможе й змотивує їх досягати кращих результатів.

Які принципи та цінності ви вважаєте головними для команди компанії Onur Group?

Ми успішні, тому що у нас працюють кваліфіковані люди, для нас якість – перш за все. Вся наша команда робить все, як для себе, тому виходить відмінний результат. Ми намагаємося завжди тримати планку на висоті й бути прикладом для інших.