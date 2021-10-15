К слову, водитель скрылся с места ДТП. Почему он так сделал и в каком состоянии находился парень, будет выяснять следствие.
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Чтобы установить место пребывания водителя задействовали личный состав полиции Ивано-Франковской области, СМИ и общественность.
Как произошла авария
ДТП произошло 14 октября около 19:40 на улице Богдана Хмельницкого в Калуше. Мать с ребенком переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Их сбил несовершеннолетний мотоциклист.
Водитель покинул место аварии, а ребенок скончался по дороге в больницу.
Появилось видео ДТП
В полиции обнародовали видео с камер наблюдения. На нем видно, как мать с ребенком переходят дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мотоциклист быстро мчался вперед.
Через несколько секунд после аварии очевидцы подбежали к пострадавшим для помощи.