До слова, водій втік з місця ДТП. Чому він так зробив та у якому стані перебував хлопець, з'ясовуватиме слідство.

До теми Мотоцикліст збив матір з дитиною на Прикарпатті: дівчинка померла дорогою до лікарні

Щоб встановити місце перебування водія задіяли особовий склад поліції Івано-Франківщини, ЗМІ та громадськість.

Як трапилась аварія

ДТП сталось 14 жовтня близько 19:40 на вулиці Богдана Хмельницького у Калуші. Матір з дитиною переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Їх збив неповнолітній мотоцикліст.

Водій покинув місце аварії, а дитина померла дорогою до лікарні.

Зверніть увагу! У поліції нагадують громадянам, що свідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином. У разі аварії необхідно негайно зателефонувати медикам та поліції.

З'явилось відео ДТП

У поліції оприлюднили відео з камер спостереження. На ньому видно, як матір з дитиною переходять дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу. Мотоцикліст швидко мчав вперед.

За кілька секунд після аварії очевидці підбігли до постраждалих для допомоги.