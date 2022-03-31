Мотострелковый батальон оккупантов потерял 60% своего состава

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. Так, первый мотострелковый батальон 36-й отдельной мотострелковой бригады России потерял уже более 60% личного состава.

О потерях оккупанта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Такую оперативную информацию о российском вторжении обнародовали по состоянию на 12 часов 31 марта.

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Разгромленные захватчики имели пункт постоянной дислокации военной части 06705 в городе Борзя Забайкальского края.

Однако в ходе боевых действий против Украины они понесли сокрушительные потери.

Потери 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава,

– пояснили в Генштабе.

К слову, мотострелковый батальон в войсках России – это самая распространенная тактическая единица сухопутных войск, которая входит в состав российских мотострелковых и танковых полков и бригад.

В общем штатная численность личного состава мотострелковых батальонов России – 480 – 510 человек. На вооружении находится 34 – 40 БМП или 40 БТР.

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