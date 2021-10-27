Может привести к дестабилизации ситуации, – Кремль о турецких беспилотниках на Донбассе

Вооруженные силы Украины недавно использовали на Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. В Кремле уже традиционно возмутились, что Анкара предоставила Киеву оружие.

Продажа беспилотников Украине якобы приводит к "дестабилизации" ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

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У нас действительно хорошие отношения с Турцией, но в этом случае подтверждаются наши опасения, что поставки таких видов вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуаций на линии разграничения.

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

То, что наши воины использовали Bayraktar, чтобы отогнать оккупантов, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, должно заставить "задуматься" тех, кто поставляет Украине оружие.

Россия фактически признала себя оккупантом

В следственном комитете России возбуждено уголовное дело из-за обстрелов своих же боевиков в Старомарьевке. Тем самым Кремль фактически признал себя оккупантом и отверг традиционную риторику "нас там нет".

Для чего ВСУ использовали Bayraktar

26 октября боевики заявили, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка Донецкой области. Однако в пресс-службе Операции Объединенных сил эту информацию опровергли. До этого русские наемники беспощадно обстреляли Гранитное.

Поэтому ВСУ и решили воспользоваться беспилотниками. Ударные дроны использовались для уничтожения вражеской артиллерии, которой обстреливали дома мирных жителей.