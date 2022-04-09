Можем их сдержать, но надо прогнать, – пояснил Резников, почему Украине нужно современное оружие

Украина нуждается в помощи западных партнеров в войне против России. Наша страна хочет получить вооружение, которое позволит не только остановить наступление врага, но и выгнать его из нашей земли.

Министр обороны Украины Алексей Резников с иностранными журналистами посетил Гостомель, который до этого был под российской оккупацией. Так что журналисты воочию смогли увидеть, что после себя оставляет российская армия.

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Алексей Резников обратился через журналистов к правительствам иностранных государств, которые помогают Украине. И подчеркнул, что нашему государству нужно современное вооружение.

"Очень важно, чтобы ваше правительство, ваши люди поняли, что нам необходимо больше оружия, больше современного оружия. Не советского образца, а современного натовского оружия. Нам необходимы ракетные системы залпового огня, танки, бронированные машины и 155 миллиметровая артиллерия. Не 152 миллиметровая, как в Советском Союзе", – заявил Алексей Резников.

Министр заверил, что украинские военные умеют обращаться с натовским вооружением, ведь довольно много проводили с ними общие учения.

Нам нужно больше оружия дальнего действия. Мы можем их умерить, но нам нужно их прогнать. Для этого нужны РСЗО с дальностью более 40 километров, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 миллиметров, поскольку она более эффективна,

– добавил министр.

Резников подчеркнул, что европейские страны тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы предоставить Украине это оружие. Ведь тогда будет возможность остановить Россию.

"Вы должны помочь нам или они придут к вам. Я не пугаю вас, но это то, что у них в головах", – заявил министр обороны.

В качестве примера он привел социологический опрос в России о том, какая страна должна стать следующей в захватнических планах. Ею избрали Польшу.

Следовательно, Украина требует от партнеров не только оборонного вооружения, но и наступательного, чтобы можно было эффективно противостоять врагу. И наносить ему еще больше потерь и поражения. Следовательно – победить в этой войне.