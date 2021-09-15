Можем почти решить вопрос прекращения огня на Донбассе, – Жданов

Украина может получить батарею "Железный купол" от США. Эта техника может помочь в борьбе на Донбассе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. "Железный купол" может поражать не только ракеты или самолеты, но и артиллерийские снаряды и минометные мины. Именно таким оружием россияне обстреливают наши позиции.

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Как работает "Железный купол"

Система уничтожает на расстоянии от 4 до 70 километров все, что летит в воздухе. Говорится и о минах, и артиллерийских боеприпасах. Однако техника бессильна перед гранатометами.

Если говорить о Востоке Украины, то мы можем почти решить вопрос прекращения огня,

– резюмировал Жданов.

Как пояснил военный эксперт, максимальная дальность "Железного купола" составляет почти 70 километров. Следовательно, в целом он может защитить почти 150 километров фронта.

Жданов подчеркнул, что систему "Железный купол" надо размещать от 2 до 4 километров от линии разграничения. В мире нет аналогов этого оружия. Оно даже способно просчитывать траекторию боеприпасов.

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