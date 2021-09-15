Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. "Залізний купол" може уражати не тільки ракети чи літаки, а й артилерійські снаряди і мінометні міни. Саме такою зброєю росіяни обстрілюють наші позиції.

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Як працює "Залізний купол"

Система знищує на відстані від 4 до 70 кілометрів все, що летить у повітрі. Мовиться і про міни, і артилерійські боєприпаси. Однак техніка безсильна перед гранатометами.

Якщо казати про Схід України, то ми можемо майже розв'язати питання припинення вогню,

– резюмував Жданов.

Як пояснив військовий експерт, максимальна дальність "Залізного купола" становить майже 70 кілометрів. Отже, загалом він може захистити майже 150 кілометрів фронту.

Жданов наголосив, що систему "Залізний купол" треба розміщувати від 2 до 4 кілометрів від лінії розмежування. У світі немає аналогів цієї зброї. Вона навіть здатна прораховувати траєкторію боєприпасів.

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