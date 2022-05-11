Можем повторить, – Витренко пригрозил России новым арбитражем, если она не будет платить за газ

Украина может снова обратиться в арбитраж, если "Газпром" откажется выполнять обязательства перед "Нафтогазом". Речь идет об оплате услуг транзита голубого топлива через наше государство.

Новым арбитражем "Газпрому" пригрозил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что даже если газ не перекачивается по контракту, платить за это российская компания все равно вынуждена.

Читайте также ЕС передумал останавливать танкеры с российской нефтью, – Bloomberg

Заявление Юрия Витренко

Глава "Нафтогаза" отметил, что в 2019 году он подписал транзитный газовый контракт с главой правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером, в котором было положение "качай или плати".

Поэтому подавать ли газ для транзита – это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ, – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить?",

– написал Витренко.

Контекст

Накануне Оператор ГТС Украины заявил, что больше не сможет осуществлять транзит почти трети объема газа из России в Европу из-за того, что станции находятся на временно оккупированных врагом территориях. Речь идет, в частности, о прекращении работы с 7 утра 11 мая ГИС "Сохрановка" и пограничной с Россией компрессорной станции "Новопсков".

При этом Украина все равно собирается выполнять свои транзитные обязательства перед европейскими странами в полном объеме. Временные поставки будут проходить через станцию "Суджа", расположенную на подконтрольной Украине территории.

В заявлении от НАК "Нафтогаз Украины" говорится, что Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через временно оккупированные Россией территории. "Газпрому", в свою очередь, уже сообщали о "форс-мажорных обстоятельствах", которые делают невозможным транзит, впрочем, никакого ответа на это не получили.

Предварительные арбитражи: коротко

"Нефтегаз" и "Газпром" начали судиться еще в 2014 году. Российская компания требовала выплатить ей 56 миллиардов долларов, украинская же в обратном порядке – 44 миллиарда долларов.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа.

против "Газпрома" по делу о поставках газа. Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года удовлетворил еще один иск украинской нефтегазовой компании. Тогда "Газпром" выплатил Украине компенсацию в 4,63 миллиарда долларов.

Вас может заинтересовать – ликвидация Лукашенко может ускорить падение путинского режима: смотрите видео