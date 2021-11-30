Можем уже сделать, – Путин "попугал" Запад гиперзвуковым оружием

Владимир Путин посетовал, что Украина угрожает России возможностью разместить ударные комплексы или гиперзвуковое оружие, которые через 5 минут будут долетать до Москвы. Это, по словам главы Кремля, красные линии в отношениях с Западом.

Президент России охарактеризовал красные линии

Путин пригрозил, что в случае размещения в Украине такого оружия НАТО, Россия создаст подобное вооружение у себя. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

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Мы тогда должны что-то подобное создать в отношении тех, кто нам угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас! Потому что мы сейчас успешно опробовали. С начала следующего года у нас будут новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов. Время полета к тем, кто отдает приказы, тоже 5 минут,

– заявил российский президент.

Путин трагически подчеркнул, что не понимает, зачем это делать. Он, мол, надеется, что до этого не дойдет.

"Надеюсь, что здравый смысл и ответственность за свою страну и мировое сообщество будет преобладать", – подчеркнул агрессор.

Что известно о возможном вторжении России в Украину

Возле границы Украины дислоцируются 90 военных России. По данным разведки, Кремль может пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года. Об этом предупредили и американские разведчики.

Россия может попытаться взять нашу страну в кольцо, запустив военных со своей территории, а также Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский считает, что угроза полномасштабного вторжения существует еще с 2014 года. В то же время сейчас агрессор "просто запугивает".

Полный текст публикации телеграм-канала "Пул N3":

Путин – о красных линиях России по отношению к Западу: если на территории Украины возникнут какие-нибудь ударные комплексы, подлетное время до Москвы будет семь – десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут. Пять минут! А нам что делать? Мы тогда должны что-то подобное создать для тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас! Потому что мы сейчас успешно опробовали, и с начала следующего года у нас будут вооружены новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 махах. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Мы куда идем? Зачем мы это делаем? Вот создание таких угроз для нас и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что здравый смысл и ответственность за свою страну и мировое сообщество будет преобладать.