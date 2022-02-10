Можем вернуть Кубань в состав украинского государства, – Ярош

Прекращение полномочий Владимира Путина вероятно ослабит деэскалацию. В то же время, воспользовавшись распадом империи, Украина сможет вернуть не только оккупированные в 2014 году территории, а историческую землю.

Об этом заявил в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош. По его мнению, наше государство может вернуть прежние исторические земли.

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Кубань – тоже украинская

Ярош не сомневается, что Украина вернет себе оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крым. Хотя с последним будет несколько сложнее с военной точки зрения. Он также добавил, что тогда новый крымский мост пригодится, поскольку Кубань – тоже украинская.

При определенных нормальных обстоятельствах – мы можем вернуть Кубань в состав украинского государства. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

По мнению Яроша, Вооруженные Силы Украины способны выполнить любые задачи, которые будет ставить политическое руководство. Однако нужна поддержка всего общества, единение и нормальная экономика.

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