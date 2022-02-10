Можем воспользоваться распадом империи, – Ярош о возвращении оккупированного Крыма

Россия в 2014 году цинично оккупировала украинский Крым. Однако, воспользовавшись ситуацией, когда "империя" начнет распадаться, украинцы смогут его вернуть.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. При этом нет сомнений, что Украина вернет оккупированные территории Донбасса и Луганщины.

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По словам Яроша, с военной точки зрения, ситуация с Крымом несколько сложнее, чем с Донбассом.

Однако при этом, воспользовавшись ситуацией, когда империя начнет распадаться, я думаю, что мы вернем (Крым – 24 канал). Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора"

Ярош добавил, что именно на это стоит рассчитывать и делать все возможное, чтобы вернуть украинские территории.

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