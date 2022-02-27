Можем только надеяться, что Лукашенко сдержит слово, – Кулеба о "тишине" во время переговоров

Украина и Россия договорились о переговорах касаемо войны. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал во время этих переговоров "тишину".

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, мы можем только надеяться, что Лукашенко сдержит слова. Ведь он обещал не применять войска на момент переговоров, сообщает 24 канал.

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Мы договорились, что делегации встретятся на границе Украины и Беларуси, а не в Гомеле, как этого хотели оккупанты ранее. Мы хотим послушать, чего хочет Россия и едем туда без предварительных каких-либо разговоров с ней. Также хотим сказать, что мы думаем об этой войне, которую развязала Россия,

– сказал Кулеба о переговорах.

По его словам, Лукашенко заверил Зеленского, что белорусские войска не используют против Украины пока будут продолжаться переговоры.

"Это уже достижение и мы можем только надеяться, что Лукашенко сдержит свои слова. Мы не остановимся пока не защитим свою страну. Если договоримся о мире – хорошо. Но мы не капитулируем, не отдадим нашу территорию", – заверил Кулеба.

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