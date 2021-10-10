Может быть главным "контрабандистом": Германия расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов
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В Германии расследуют причастность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к массовому наплыву нелегалов. Его рассматривают как "главного контрабандиста", который направляет потоки мигрантов в ЕС.
Расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов из Беларуси через Польшу в Германию. О СМИ пишут, ссылаясь на собственные источники.
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Немецкие власти сейчас расследует действия Лукашенко как главного контрабандиста,
– пишет СМИ.
Несколько тысяч нелегалов за 2 месяца
С августа 2021 года по территории Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов. Чаще всего – это выходцы из Ирака и Сирии. Сначала они попадают в Беларусь по студенческим визам.
Как нелегалы попадают в ЕС
Как пишет издание, по прибытии в Минск пограничники или милиция перевозит их на участки польской границы с минимальной охраной. Когда нелегалы попадают в ЕС, они самостоятельно продолжают путь в направлении Германии.
Журналисты утверждают, что за пересечение границы с ЕС мигранты платят белорусской стороне около 4 тысяч евро.Обратите внимание! Ранее Польша заявила о рекордном наплыве мигрантов из Беларуси. За сутки в страну пытались попасть более 660 человек.