В Белом доме ответили, видят ли признаки подготовки повторного наступления на Киев

В США пока не видят признаков неизбежного повторного наступления на Киев. Однако приняли во внимание заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

США будут внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кстати говоря "Наступление России может начаться в направлении Киева": Залужный назвал три стратегических задачи ВСУ

США не видят никаких признаков неизбежного удара по Киеву, но будут внимательно следить за этим,

– сказал Кирби.

Что этому предшествовало

Генерал Залужный заявил, что Россия может мобилизовать 200 тысяч новых военнослужащих и начать штурм Киева даже в январе. В то же время добавил, что новой большой волны мобилизации в Украине не стоит ожидать. ВСУ готовы к любым вариантам.

Главнокомандующий объяснил, что людей хватает, но в Украине недостаточно ресурсов для проведения больших операций. По его словам, Украина может выйти на границы по состоянию на 23 февраля, если получит 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц.

Кстати, министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия, похоже, продолжит мобилизацию. Страна-агрессорка действительно может пойти в наступление со своей неизменной тактикой – мясорубка. То есть оккупанты будут бросать в бой своих людей, акцентируя на количестве, а не на качестве.