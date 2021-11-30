Может быть существенное влияние – Герус о том, приведет ли деолигархизация к веерным отключениям

Владимир Зеленский в ноябре подписал закон о деолигархизации в Украине. Поскольку это может затронуть и Рината Ахметова, от определенных действий компании ДТЭК на рынке может быть существенное влияние.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Он выразил надежду, что никто таки не "отключит рубильник".

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По словам Геруса, компании ДТЭК принадлежит 70% тепловой генерации. Также он добывает 80% угля в Украине. Учитывая это, зимой рыночная власть существенно растет.

. Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Как рассказал Герус, зимний сезон без стабильной полноценной работы компании ДТЭК либо невозможен, либо очень сложно пройти спокойно. Именно в этот период действительно очень велика роль тепловой генерации фирмы.

Надеюсь, такого не может быть, что вдруг кто-то в плохом настроении "отключит рубильник". Однако действительно от каких-либо действий или поведения компании ДТЭК на рынке может оказаться существенное влияние. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики

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