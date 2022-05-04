Может быть угроза голода: россияне уже вывезли с оккупированной территории четверть запасов зерна

Российские власти пытаются организовать гуманитарный кризис на той территории, которую они оккупировали в Украине. Речь идет о возможном голоде в этих регионах.

Россия вывозит из оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей продовольствие. Эту информацию подтвердил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, на тех территориях, которые оказались во временной российской оккупации, было около 1,3 миллиона тонн зерновых.

"Они нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур. Никаких стратегических запасов там не было", – заявил Тарас Высоцкий.

Теперь же министерство получило подтверждение, что российские оккупанты вывезли из каждого региона около 100 тысяч тонн зерновых. То есть всего 400 тысяч тонн. Следовательно, они вывозят зерно, которое было предусмотрено для пищевой безопасности.

"Если это будет продолжаться и будут вывозиться не запасы, а то, что там оставили до нового урожая, может появиться угроза голода", – подчеркнул Тарас Высоцкий.

Как Россия ворует продовольствие у украинцев

Это не первые случаи, когда россияне выводят продовольствие из Украины в Россию. Делают они это через территорию временно оккупированного Крыма, а оттуда – на территорию материковой России.

Кроме вывоза продовольствия, россияне уничтожают места их хранения и обработки. Так, в Рубежном авиабомбами был уничтожен новый элеваторный комплекс, открытый только в 2020 году.

Также во время ракетных обстрелов оккупанты попали в состав зернохранилища в Днепропетровской области.

Власти российских регионов и не скрывают, что продовольствие из Украины будет вывозиться к ним. Ведь там недостаток из-за введенных санкций.

В украинской разведке отмечают, что это вполне обдуманный шаг со стороны оккупантов, чтобы сломать дух украинцев к борьбе. Ведь создав гуманитарный кризис в городе, поставив людей в шаге от вымирания из-за голода, оккупанты не будут иметь сопротивления в этих городах.