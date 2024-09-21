Он этого боится: может ли система Кадырова существовать без Путина

Чечня – дотационный регион России, где нет промышленности, экономики и отдельного бюджета. Субъект полностью зависим от федерального бюджета, и не просуществовал бы самостоятельно ни одного дня.

Поэтому глава Чечни Рамзан Кадыров боится, что однажды диктатор Владимир Путин перестанет выделять огромные средства. Подробнее 24 Каналу рассказал Муса Ломаев – общественный деятель, республика Ичкерия.

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"Для Рамзана Кадырова страшный сон то, что однажды Россия перестанет финансировать Чечню", – заметил Ломаев.

Почему Кадырова не имеет конфликтов с российскими спецслужбами

По словам общественного деятеля, Кадыров вряд ли имеет распри с ФСБ или любыми другими спецслужбами. К примеру, не так давно произошло показательное событие во время мотопробега для бывших участников войны в Чечне. Тогда кадыровец наехал на кого-то из спецназовцев. Дело быстро замяли, никакого продолжения и соответственно конфликта не было.

Даже если предположить, что российские спецслужбы ненавидят Рамзана Кадырова, то он должен быть независимой фигурой. Однако это не правда, у него есть свой куратор,

– подчеркнул Муса Ломаев.

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Этот человек является уполномоченным представителем в Северном Кавказе и докладывает абсолютно обо всем, что происходит в Чечне. Если Кадырову нужно выехать или сделать что-то за пределами республики, ему обязательно нужно посоветоваться именно с этим куратором.